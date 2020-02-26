武汉疫情海鲜市场还是病毒所寻找零号病人仍无解 英媒说历史由来及医学争议

随着中国乃至全球冠状病毒导致的肺炎确诊病例增加，众人现正寻找“零号病人”到底是谁。中国当局和专家对正在就蔓延中的新型冠状病毒起源存有分歧。更具体地说，谁是“零号病人”，各方仍有不同意见。据英国广播公司的报道说，现在因为基因分析的进步，专家们能通过被感染的病毒追溯来源。

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据bbc今天报道肺炎疫情“零号病人”的由来以及医学争议。



随着中国乃至全球冠状病毒导致的肺炎确诊病例增加，众人现正寻找“零号病人”到底是谁。但是，将一个人挑出来，并指认他使疾病散播，这个做法真是利大于弊吗？中国当局和专家对正在就蔓延中的新型冠状病毒起源存有分歧。更具体地说，谁是“零号病人”，各方仍有不同意见。

该报道称，零号病人也称为“索引病例”（index case），是个医学术语，意指疫情扩散时被病毒或细菌性疾病感染的第一人。现在因为基因分析的进步，专家们能通过被感染的病毒追溯来源。此外，结合流行病学研究，科学家们也可以找出可能是最早开始传播这种疾病，因此引发疾病扩散的人。找出这些人是谁，可以帮助回答疫情如何开始，何时以及为什么开始的关键问题；这也可以协助避免现在以及将来有更多的人被感染。

但我们现在知道在中国开始的Covid-19冠状病毒，谁是零号患者吗？bbc说，答案是尚不知道。



根据世界卫生组织（WHO），肺炎疫情暴发是始于该海鲜市场，并可能在人类之间传播之前，已经先从活体动物传播给人类宿主，这是针对疫情最有可能之假设。中国官方最初报告称，首例冠状病毒病例是在12月31日确诊。之后许多肺炎感染病例立即被指与湖北省武汉市贩卖野味的华南海鲜批发市场有关。根据约翰·霍普金斯大学的统计数据，该地区是疫情爆发中心。迄今为止，在全球确诊的75,000多个病例中，有近82％发生在湖北省。华南海鲜批发市场因此被认定与新型冠状病毒的初期感染有关，并很快被当局关闭。

报道指出，然而，一项由中国研究团队发表在《柳叶刀》医学杂志上的研究却称，第一位被诊断出感染Covid-19病毒的日期是早在2019年12月1日。而且，该病例与华南海鲜市场“没有关联”。武汉市金银潭医院的资深医师、该研究作者之一吴文娟医师之前告诉BBC中文，该患者是一名患有阿尔茨海默氏病的老人。据吴文娟说："病人住在离海鲜市场四、五个公交站远的地方，因为卧病在床，所以他基本上没有出门。"据她还说，接下来的几天中有另外3人出现症状，其中2人也未曾接触海鲜市场。

不过，研究人员还发现，在疫情早期阶段入院的41名确诊患者中，有27人“曾与海鲜市场有接触”。

据报道说，那么疑问是，只要一个人就足以引发大规模的疫情爆发吗？

但是“零号病人”这术语又被认为可能污名化病患。许多卫生专家反对确认谁是首例病人，原因是担心这可能会散播错误的医疗信息，甚至让让患者遭受伤害。

譬如，一个著名的例子是一个被误认为是爱滋病“零号病人”的男子。

加拿大的同性恋空服员加坦·杜加斯（Gaetan Dugas）是历史上最被妖魔化的病人之一。杜加斯被认为在1980年代将HIV病毒传播到美国而受到指摘。但是30年后，科学家发现他不可能成为第一个病例患者。因为2016年的一项研究显示，HIV病毒在1970年代初便已经从加勒比海地区传播到美国。

bbc说，奇特的的是，正是在艾滋病流行期间，意外创建了“零号病人”一词。80年代初该调查该疾病在洛杉矶和旧金山的传播时，美国疾病控制与预防中心（CDC）的研究人员使用英文字母“ O”来指代“加利福尼亚州以外”的某个人。其他研究人员错误地将字母解释为数字0，因此零号患者这个用法随即诞生。

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