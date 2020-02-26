武汉疫情 官方推举零号病人 再说与鱼市野味市场无关

东森新闻今天报道，随着中国乃至全球新冠肺炎确诊病例增加，众人现正寻找“零号病人”到底是谁。对此，武汉市新冠肺炎防控指挥部医疗救治组今天公开回复，“据查询资讯系统，我市登记报告最早的新冠肺炎患者为陈某，发病时间为2019年12月8日，经医院救治后痊愈出院。”通报还公布，该名患者居住在武昌某社区，否认去过华南海鲜市场。自由时报也称，武汉市官方回应指出，12月8日首例发病的患者否认去过华南海鲜市场。

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据自由时报今天报道说，武汉疫情武汉官方指：“1号病人”否认去过华南海鲜市场。新冠肺炎疫情持续蔓延，病毒源头依然雾里看花，北京青年报今（26）日在微博提问“1号病人”的病情，以及是否有华南海鲜市场接触史；对此，武汉市官方回应指出，12月8日首例发病的患者否认去过华南海鲜市场。



该报道综合媒体消息，从武汉肺炎爆发至今，武汉市最早通报的病患于12月8日发病，中国官方与专家也坚称疫源地为“华南海鲜市场”，并将病毒归咎于吃“野味”陋习；然而，武汉市防控指挥部医疗救治组今日回应，“我市登记报告最早患者为陈某，发病时间为2019年12月8日，经医院救治后痊愈出院，患者居住在武昌某小区，否认去过华南海鲜市场”。



该报道称，根据英国《BBC》报导，武汉金银潭医院团队上月24日在《柳叶刀》（Lancet）发表论文，作者之一的吴文娟医师就指出，首位确诊发病的日期是12月1日，病患是一名患有阿兹海默症的七旬男子，为目前所知最早确诊的“0号病人”，该病例与华南海鲜市场没有关联。

根据东森新闻今天报道说，武汉“0号病人”曝光…去年12月8日发病！现况、接触史全解密。



随着中国乃至全球新冠肺炎确诊病例增加，众人现正寻找“零号病人”到底是谁。对此，武汉市新冠肺炎防控指挥部医疗救治组28日公开回复，“据查询资讯系统，我市登记报告最早的新冠肺炎患者为陈某，发病时间为2019年12月8日，经医院救治后痊愈出院。”



通报还公布，该名患者居住在武昌某社区，否认去过华南海鲜市场。



报道说，据悉零号病人也称为“索引病例”（index case），是个医学术语，意指疫情扩散时被病毒或细菌性疾病感染的第一人。找出这些人是谁，可以帮助回答疫情如何开始、何时以及为什么开始的关键问题，也可以协助避免现在以及将来有更多的人被感染。



不过，此前中国金银潭医院重症病房（ICU）主任、医师吴文娟，曾参与救治首例新冠肺炎的医师，17日首次在外媒前曝光病源讯息，他对BBC透露，一名70多岁的病患最早在2019年12月1日就发病。目前官方还没定论新冠病毒源自何处，业界公认的观点，最有可能来自蝙蝠，是根据新冠病毒基因结构与SARS冠状病毒80%的相似性所得出的推论，但事实上，真正的天然宿主是谁并无定论。

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