网人曝料中外交部新发言人携官名官衔推特追看AV女苍井空

中国外交部近日插曲不断，先是发言人华春莹被人发现按赞要求习近平下台的贴文；现又传出新任的发言人赵立坚追踪了日本前AV女优苍井空的帐号。消息传出后，在推特引发议论。

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据自由时报今天报道说，中国外交部新任发言人被抓包推特追踪AV女优。该报并说事臭。



据该报道说，中国外交部近日插曲不断，先是发言人华春莹被人发现按赞要求习近平的贴文；又传出新任的发言人赵立坚追踪了前AV女优苍井空的帐号。消息传出后，在推特引发网友热烈讨论。

该报道称，赵立坚推特帐号拥有25万粉丝，上任外交部发言人后被称为“网红发言人”，不过就在赵立坚上任第二天，有网友发现他的推特帐号竟追踪了前AV女优苍井空的帐号；另有网友实测表示，他同时追踪了赵立坚与苍井空后，再点开苍井空的推特帐号，的确能看到赵立坚追踪了苍井空。虽目前赵立坚已经取消追踪苍井空，但截图已经在推特上被广传。

该报称，消息传出后，网友纷纷留言表示“华春莹按习近平下台推文赞，新上任一天的中国外交部发言人赵立坚则关注苍井空”、“打开知名度了”、“小赵本色演出！”、“看来是那个年代的人”、“窈窕淑女，君子好逑，没什么啊”、“赵立坚：我从小看小苍老师的作品长大的”、“苍井空是世界的！”

自由时报说，除了赵立坚，中国外交部发言人华春莹先前也传出在一则呼吁“习近平下台”的文章中按赞，引发议论。

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