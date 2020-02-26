韩媒指习近平摘下口罩后中国也降低了新冠病毒预警水平

中国国家主席习近平23日出席在北京举行的武汉新冠病毒对策会议。习近平等中国政治局的常务委员们没有戴口罩。中国新华社，韩国韩联社等通讯社发布了习近平等中国重要官员没有佩戴口罩的照片，引发关注。法国电台今天广播的新闻提及中国北京等地出现禁城措施松动迹象。

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据朝鲜日报报道说，习近平摘下口罩后中国也降低了新冠病毒预警水平。中国政府一直将武汉新冠病毒防疫称为“人民战争”，管制人们的移动，但24日中国政府放宽了防疫措施。官方给出的理由是，除病毒的发源地湖北省之外，其他地区的新增感染病例下降了。但也有分析称，这是因为中国领导层的判断认为，如果生产和消费活动进一步被推迟，将很难恢复经济运行。在病毒尚未完全得到控制的情况下，几亿人在办公室和街头活动，人们担心病毒可能会再次扩散。

中国国家主席习近平23日出席在北京举行的武汉新冠病毒对策会议。习近平等中国政治局的常务委员们没有戴口罩。

据中国媒体报道，截至24日，中国的31个省市中有6个省下调了新冠病毒危机响应的级别。新冠病毒疫情扩散后，中国的31个省市都发布了一级响应。各地政府下调危机预警级别，是因为湖北省以外地区的新增感染者已经减少了。

该报道说，重视防疫胜过经济的气氛，从上周开始出现了变化。习近平在23日举行的新冠病毒对策会议上强调了防疫工作，同时也表示“要恢复良好的生产、生活秩序”。中国政治局常委们当天没有戴口罩。

该报道称，问题在于随着人群涌向工厂和街头，人们担心感染可能再次扩散。北京的当当网曾让员工返回办公室，结果在一名员工19日被确诊后，立即将200多名员工送回家中。情况发展到了这一地步，地方政府也在摇摆不定。从今年1月23日起，武汉市一直全面禁止市民进出市区，当天上午，武汉市政府一度宣布仅限事前取得许可的人员进入市内，但后来撤销了这一通知。

报道说，另一方面，中国当天最终决定推迟原定于下月初举行的“两会”。中国最大的年度政治活动“两会”延期举行，是自上世纪80年代“两会”制度以现在的面貌固定下来后的第一次。

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