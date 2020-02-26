韩新天地教会12月明知有爆发仍在武汉举行200人活动

根据香港南华早报报导，被指是南韩大邱市武汉新病毒爆发源头的新天地教会，原来去年年底一直都在武汉举行聚会，直至到12月这些教友发现他们的社区已经爆发病毒，他们才停止聚会。

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报导引述一名28岁任职幼稚园教师到教友说：“11月那个时候已经有病毒的传言，但没有人认真看待这些传闻。我12月时在武汉，当我们知道病毒开始爆发时，我们的教会立即停止所有的团契活动。”因事件敏感，这名女子要求姓名保密。



报导引述这名女子说，他们的群组继续在网上举行团契和讲经活动，但大多数的成员在1月下旬农历新年开始时，已经离开武汉返回南韩。



根据南韩疾病控制与防护中心，新病毒感染确诊数字在26日已经冲破1000大关，因感染而死忙的数字，更是中国以外地区第二或第三最高，南韩目前有11宗，而伊朗也有12宗。而其中感染人数最多的，就是大邱市。



大邱市新天地教会一名教友据说1月份时曾到过中国，而南韩卫生官员正在调查庆尚北道清道郡的爆发案例，是否与当地一家医院之前一连三天举行的丧礼有关。



南早引述中国消息来源称，新天地教会在中国有2万个教友，他们大多数居住在中国的大城市，例如北京、上海、大连、长春和沈阳。



不过，上述的幼稚园老师相当肯定，南韩目前所爆发的病毒案例，与新天地教会无关，“我不认为病毒由我们传播，因为我们在武汉的兄弟姐妹都没有受到感染。至于其他地方的教友，我就不很清楚，但至少我们很干净。我们没有人报称受到感染”。



她强调：“有这么多中国人来南韩，将传播的责任归咎我们是不很公平的。”



但当被问到在爆发之后，是否有教友从武汉返回南韩，这位幼稚园教师拒绝正面回答这个问题，只说武汉汉口区教会在当地的一家“神圣教堂”曾经被公安突击，当局“标签我们是邪教”，但我们一直化零为整进行崇拜活动。



报导又引述上海一名33岁前新天地教会的神职人员张某说，由于教会本身具有神秘的色彩，政府当局有困难扫荡他们的活动。他说，上海的新天地教会逢星期三和星期六举行崇拜活动，每次都有300到400教友出席。



张某说：“上海的新天地教会曾经被突击很多次，警察也曾经常跟教会的长老打招呼，但教会继续举行宗教活动，将人数缩小到8至10个人，一旦风声不紧，教友又会重新归队组合。”



张某又说：“新天地教会认为，它是唯一高举圣经真谛的教会，其他所有教会，不管是主流还是分支，都是邪恶的。”



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