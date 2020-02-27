中国内地两公司抢注“李文亮”商标 李遗孀：仍等待丈夫被训诫调查结果

综合媒体报道显示，有着此次新冠肺炎疫情“吹哨人”之称的武汉市中心医院眼科医生李文亮在2月6日晚间病危时，他死后的第二天就已经有中国境内的公司开始以他的名字强注商标。此外，李文亮遗孀付雪洁在周四媒体刊登的采访中透露称，得知李文亮去世后，因极度悲痛，孕期的她身体出血，一度住进了医院。

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根据中国企业信息产讯网站、企查查数据显示，2月7日，长沙市福茶堂电子商务有限公司分别申请“文亮”与“李文亮”商标共4个，类别为方便食品、医药、医疗器械，状态均为等待审查；2月13日、15日，东莞特雷斯智能科技有限公司共申请注册商标“李文亮”共5次，类别分别为医疗器械、服装鞋帽、医药、广告销售、方便食品，状态同样为等待审查。企查查的数据指出，长沙市福茶堂电子商务有限公司成立于2019年5月16日，至今已有72个商标信息，其中不乏人名，例如盛教授、汤若望、申管家等命名的商标，其经营范围包括在互联网从事以下经营活动:电子器材、电器机械及器材、保健用品、日用品、汽车内饰用品销售等业务。而东莞特雷斯智能科技有限公司成立于2018年，经营范围主要是工业机械人。

据澎湃新闻在中国国家知识产权局商标局网站查询发现，目前长沙福茶堂电子商务申请的四个商标中，注册号为44017579、商标名称为“李文亮”的申请，目前申请状态为“此商标正等待受理”，但商标名称一栏显示为空。标名称为“李文亮”、注册号分别为44015709、44013349的申请已检索不到；商标名称为“文亮”、注册号为44018439的申请状态为“此商标正等待受理”，商标名称一栏能正常显示。

此外，李文亮的遗孀付雪洁近日在接受界面新闻采访时介绍称，得知丈夫去世后，因极度悲痛，孕期的她身体出血，一度住进了医院。不过，付雪洁指出，自己会坚强起来，平平安安将腹中的孩子生下来；另外，她也期待调查组对李文亮被训诫的调查处理结果。而就此前有传言说她也被感染一事，付雪洁澄清称，“我只是发热，老公走了以后，心情不太好，第二天就发热，但不是新冠肺炎。”对于家里其他人的身体情况，她指出，“我弟弟当时做CT的时候，肺部有点问题，当时没有做核酸检测，我老公走的那天下午，这边政府的人员就接他去隔离，又做核算检测，后来检测结果转阴，就没事了。”当被问及何时得知李文亮去世的消息，她表示，也是看到新闻才知道的。

2月7日凌晨，武汉市中心医院宣布李文亮因感染新冠肺炎而不治去世，其后国家监察委员会决定派出调查组赴湖北省武汉市，就群众反映的涉及李文亮的有关问题作全面调查。值得一提的是，有关付雪洁的这篇采访内容在大陆媒体的报道中已不见踪影。而就“李文亮商标抢注”事件，长沙市知识产权局周四随后指，对此事件高度重视，并称已在第一时间与天心区市场监督管理局（知识产权局）对反映情况进行调查核实。经查，2月7日，长沙市福茶堂电子商务公司法定代表人姜某某通过网上申报途径，提交了名为“李文亮”、“文亮”等共4件商标注册申请。媒体反映情况基本属实。

相关报道显示，长沙市知识产权局、天心区市场监督管理局（知识产权局）要求长沙市福茶堂电子商务公司法定代表人姜某某撤回商标注册申请，并向社会公开致歉。姜某某表示，深刻认识到问题的严重性，已主动撤回相关商标申请，并出具致歉书。

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