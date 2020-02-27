中国宣传机器难以招架来势汹汹的病毒

纽约时报报道，武汉新病毒肺炎已经对中国共产党数十年来统治的合法性，构成迄今最大的挑战，中共为了维稳，惯性地搬出老套的宣传伎俩，官媒在手机程式和电台电视不断发放人民团结和牺牲的景象和消息，目的是团结所有人民在北京的统治之下。官媒还甚至推出卡通人物“江山娇”和“红旗漫”，期望能挑起年轻人的爱国情怀。

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老干部对着新问题所施展的伎俩，已不太灵光。



报道指，人民在网上公开地批评官媒，他们严厉谴责官媒宣扬个人牺牲的故事，但事实上前线的医护人员却连基本的物料都欠缺，例如口罩。他们斥骂江山娇和红旗漫这两个卡通人物，他们抨击女医护人员被剃头的照片，还质问到底她们是否被迫这样做，并同时怀疑为何男人不要剃头。



其中有网民怒斥：“新闻应该停止把丧礼报道成为婚礼。”



纽时引述北京一名23岁的女居民赵某说，她以前对国家的传媒深信不疑，现在她看到有八个医护人员因为吹哨警告病毒将爆发反而被训斥传播谣言的新闻，就非常的冒火。



赵某说：“官媒已经失去了太多的可信性。”



纽时指出，为了安抚汹涌的民情，北京决定营造一个“正面的公众舆论环境”。当局派了数以百计国家认可的记者到武汉和其他地方，然后像机器般的发布感人的故事，例如前线的医生和护士如何忘我地对抗疫情。



但中国宣传机器的编织者今次面对的对手，却非等闲。中国的人民已经在网上看到有一个年轻女子大叫“妈妈，妈妈”，而在此同时她的母亲的躯体则被推上一辆车子载走。中国的人民也看到有一个女子在阳台敲击一个自制的铜锣，祈求医院有病床收留她。他们也看到有一个身疲力倦的护士倒下和呼叫。



纽时说，他们也统统看到吹哨人李文亮医生的面貌。



纽时指出，这一次危机已经将独裁统治下生活各方面的弊端曝露于很多人的面前，尤其是年轻人。例如李文亮医生的例子告诉他们压制言论自由的危险。病人和医院在网上发出令人郁结的求救呼吁，让人民看到一个无所不能的政府的表象背后。



北京正卯足全力企图夺回舆论高地，例如忽然之间出现了“丢下现金就跑”的故事。纽时计算后，发现一共有41宗类此的新闻。有些更是天方夜谭的故事，西安有一份报纸报道，一名护士刚诞下不久的双胞胎问爸爸到底妈妈去了哪。这份报纸后来向读者道歉，声称是编辑错误。另有一份报章报道，有一名护士上了前线之后，她的丈夫，尽管从2014年开始就成为植物人，一听到有人提起妻子的名字，他就会露出微笑，“好像知道妻子正在做一件伟大的事业”。这个故事后来被删去。



中共的宣传机器迄今最大的挫败，应该是上星期共青团推出江山娇和红旗漫这两个卡通人物。“江山”和“红旗”都是出自毛泽东的一首诗。



共青团敦促网民为这两个人物喝彩，但纽时指出，人民没有喝彩。共青团数个小时之后，删掉了微博。有网民批评共青团试图把国家与人民的关系，变为明星偶像与粉丝的关系。一名网民说“我是你的人民，不是你的粉丝”，这则博文获得5万个点讃。



纽时引述一名26岁的上海女子夏某说：“年轻人喜欢什么，跟政府以为年轻人喜欢些什么，当中有若干落差。”



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