中国美国商会调查疫情影响：约10%受访企业每天损失50万元

中国美国商会周四发布了有关新冠疫情对受访美国在华企业经济影响的最新调查报告。报告显示，新冠疫情致使多家在华美资企业遭受了沉重损失，43%的受访者认为，现在判断新冠肺炎疫情对所在行业2020年预期市场增长的影响还为时过早；但48%的受访者预计会出现一定程度的下降。

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中国美国商会发布的这一最新报告显示，对在华美企来说，出行中断和员工生产力下降是眼下面临的最大挑战。而如果疫情在4月30日前结束，约半数受访者预估其在华收入将下降。此项调查时间为2月17日至20日，覆盖中国美国商会其中169家会员企业包括大、中、小企业，主要来自技术和其他研发行业、工业和资源行业、消费业（产品和服务）和服务业，其中很多企业拥有全球业务。部分企业位于湖北以及周围省市。这一调查报告指出，出行中断和员工生产力下降是眼下面临的最大挑战。近三分之一的受访企业面临成本增加和收入大幅降低的问题。

调查显示，近三分之一的受访者预计3月底前将恢复正常运营，约12%的受访者预计至少要到夏季才能恢复 。43%的受访者认为，现在判断新冠肺炎疫情对所在行业2020年预期市场增长的影响还为时过早；但48%的受访者预计会出现一定程度的下降。而如果新冠肺炎疫情在4月30日前结束，约半数受访者预估其在华收入将下降；如果疫情持续至8月30日，有近五分之一企业预期，收入下跌幅度会达到一半。此外，尽管过一半的受访者认为现在评估延迟复工导致的成本损失为时尚早，较有约10%的受访者表示每天至少损失50万元人民币。超过一半的受访企业还提出，希望美国政府放松对华入境政策，绝大多数企业则希望获得有关落实美中第一阶段贸易协议和与疫情相关的商业政策的信息。

值得一提的是，超过80%的受访企业反馈称，已向中国对抗新冠疫情的抗争提供支持，另有14%的企业表示计划对此采取行动。根据中国美国商会收集的数据显示，其成员公司已向中方提供了5亿4千万人民币的现金和物资援助。同样受疫情和自身管理及财务状况影响，法航工会消息人员周四透露称，该公司至2022年底前预定裁员1500人，大部分是地勤人员，但法航管理部门则坚称，与工会代表的协商尚未结束。2月初法航就已宣布，将延长停飞中国航班的决定至3月15日。根据法航官网介绍，2018年总共有将近4万5000名员工，包括2万9000名地勤人员、1万1800名空服员和3800名机师。

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