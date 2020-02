华尔街日报东亚病夫题案 北京警告华盛顿强硬反报复

中国外交部新闻司司长华春莹周三约见美国驻华使馆负责人,就美国国务卿蓬佩奥对中方处理《华尔街日报》发表辱华标题评论文章再次发表不当言论,以及白宫国安会发言人扬言美方对驻美中国媒体记者采取措施提出严正交涉,并称如果美方对中国驻美新闻机构采取进一步骚扰、限制措施,中方必将作出进一步反应。中国政府昨天表示,《华尔街日报》已就其发表的颇受争议的一篇评论文章标题承认了错误,但尚未正式道歉。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说,中国外交部警告说,如果美方对中国驻美新闻机构骚扰限制,中方必作出反应。

据中国外交部官网援引华春莹的话称,《华尔街日报》的错误是严重的,该报必须为此承担责任。美国国务卿蓬佩奥等以所谓言论自由为名,公然为《华尔街日报》的严重错误张目撑腰,并对中方抗击新冠肺炎疫情说三道四,是非不分,毫无道理。扬言对中方媒体采取报复行动更是不可接受。

据华春莹强调,事实上,美方无理冒犯、挑衅中方在先,中方正当防卫在后。近年来,美方对中国驻美新闻机构采取多种限制措施,中方驻美媒体记者秉持职业操守,客观报导美国。如果美方对中国驻美新闻机构采取进一步骚扰、限制措施,中方必将作出进一步反应。

特朗普政府此前表示,将开始像对待外国使馆一样对待五家在美国运营的主要中国国有媒体实体,要求它们向国务院登记在美国的雇员和财产。

消息报道美国酝酿对等驱逐中国驻美国记者。



就华尔街日报发表题含东亚病夫词句文章事件,自由亚洲报道说,中国政府周三表示,《华尔街日报》已就其发表的颇受争议的一篇评论文章标题承认了错误,但尚未正式道歉。据中国外交部发言人赵立坚当天在例行记者会上说,《华尔街日报》近日通过不同渠道与中方沟通,承认发表“辱华”文章是错误的。但这家报社仍然没有对中方要求作出正面回应,也就是作出正式道歉。

该报道称,《华尔街日报》2月3日发表了其专栏作家米德(Walter Russell Mead)的一篇题为《中国是真正的亚洲病夫》(China Is the Real Sick Man of Asia)的评论文章,引发中方强烈不满。虽然《华尔街日报》尚未正式道歉,其出版人刘易斯(William Lewis)上周发表声明说,这个标题“显然引起了中国人民的不安和担忧,我们对此感到遗憾”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅