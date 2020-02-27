受疫情影响 中日朝三国相继宣布推迟开学或停课

中国总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强周四领导召开小组会议，并提出各地和相关部门要根据疫情防控情况，将大中小学、幼儿园等开学开园时间原则上继续推迟。同样在当天，应对国内疫情扩散，日本首相安倍晋三在新冠肺炎对策总部会议上表示，要求日本全国小学、初中、高中和特殊教育学校临时停课，从3月2日持续至春假结束。

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中国国家卫健委27日通报，26日全国新增确诊病例433例(湖北409例)，新增死亡病例29例(湖北26例)，新增治愈出院病例2750例。通报指出，除湖北以外，26日全国新增确诊病例24例，新增死亡病例3例，相比25日(新增确诊5例，无新增死亡病例)均出现反弹。国家卫健委新闻发言人米锋当日表示，据世卫组织通报，新冠肺炎疫情已在一些国家出现，部分国家病例增长速度较快，中国疫情防控要坚持防输出和防输入并重，同时加强与有关国际组织和国家的合作，携手共同遏制疫情。此外，中国工程院院士钟南山另在广州的专场新闻会上提出，他预计中国将在4月底控制疫情，但海外情况，尤其在发展中国家和地区，疫情蔓延与否，还不能做出预判。

北京方面，李克强等高官在相关小组会议上指出，继续集中优势医疗资源加大重症患者救治力度，有效降低病亡率，多措并举保障湖北省和武汉市生活必需品供应，细化重点人群疫情防控措施，与世卫组织和有关国家加强国际合作，不断拓展疫情防控形势积极向好态势。会议认为，在各方共同努力下，近段时间重症病例占确诊病例比例明显下降，但全国重症病例存量较多，其中主要在湖北省尤其是武汉市，加强重症患者救治是当前防控工作的突出重点。要制定专门方案进一步优化医疗资源配置，指导督促湖北省和武汉市加快解决医疗力量人岗不匹配等问题，把专家调配到最需要的岗位，有关部门要抓紧从全国调集一批体外膜肺氧合机等医疗设备，确保重症患者救治需求，尽可能提高治愈率，降低病亡率。

会议强调，要进一步落实分区分级差异化防控。抓好重点地区、重点人群疫情防控，企事业单位要落实复工复产疫情防控指南，机关单位要遵守当地防控要求。完善和细化对老年人、儿童的防控措施。各地和相关部门要根据疫情防控情况，将大中小学、幼儿园等开学开园时间原则上继续推迟。事实上，中国境内各地开学安排境况现状不一，教育部此前也曾对今年的春季开学问题发放通知，要求各地，要根据实际情况，由当地来统一安排，没有硬性要求。因此，地方何时开学，其实是可以灵活安排的。例如福建省教育厅曾于周二晚发文强调，“在疫情得到有效控制前学生不返校、学校不开学。” 山东省教育厅近日也发文称，开学时间将视疫情提前向社会发布。此外，有报道指针对网民发布的“北京大中小学将于3月初开学”消息，北京市教委明确表示，这是一条虚假信息。到底何时可以正式开学？市教委回应，开学时间设定要视疫情发展来看。

日本方面，安倍晋三指出，要求全国小学、初中、高中和特殊教育学校临时停课，从3月2日持续至春假结束。他解释称，日本各地都在努力防止感染在孩子们中间扩散，近期的一至两周是极为重要的时期。安倍还要求日本政府机关和民间企业，对于有学童的父母亲，给予特别的照顾，允许他们在家工作，照顾提前放假的孩子。此外，安倍晋三称，将要进行的入学考试及毕业仪式要采取防止感染扩散的措施，人数要控制在最小限度。据了解，截至当地时间27日21时，日本新冠肺炎确诊总数上升至918例。值得一提的是，另据朝鲜中央广播电台同日报道，为防止新冠肺炎疫情扩散，朝鲜境内各级各类学校推迟开学，但没有提及具体开学日期。目前朝鲜 尚未有被确诊的病例消息出现。

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