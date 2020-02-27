广东一男子被指朋友圈中辱骂钟南山遭刑拘 写道歉信

中国大陆多家媒体周四报道，广东省中山市一涂姓男子被指在今年1月底2月初，通过微信发表辱骂抗击疫情领军人物钟南山、辱骂中国人民和国家的违法言论。该男子随后被当地公安部门抓获，并处以行政拘留15天的处罚。

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相关报道指，2020年1月底、2月1日，涉案人员涂某两次在自己的出租屋内，通过其拥有的400多人微信朋友圈发表辱骂抗击疫情领军人物钟南山、辱骂中国人民和国家的违法言论。2月4日，经群众举报，涂某被公安机关查获，并处以行政拘留15日的行政处罚。报道称，在履职过程中获悉案件后，中山市检察院迅速启动涉疫情案件快速反应办理机制，公益诉讼检察部门及时跟进，迅速审查相关案件材料，深入开展分析研判。鉴于在全国人民众志成城、团结奋战抗击疫情的特殊时期，其在网络发表违法言论的寻衅滋事行为对社会主义核心价值观和疫情防控秩序造成了损害，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条第二款规定，经报请省检察院同意，于2月14日探索将该案作为民事公益诉讼案件立案审查。

立案后，检察官对涂某进行远程视频谈话，配合公安机关开展训诫教育，促使涂某认识到其在网络上公开发表辱骂战斗在疫情防控一线的医务人员、辱骂国家的言论是违法行为，严重损害了社会公共利益，妨害疫情防控秩序，涂某亲笔书写了道歉信，愿意主动在媒体上公开道歉，消除不良影响。该男子在这份道歉信中写道，“本人，在全国上下抗击新冠疫情期间，先后于2020年，1月底、2月初在手机朋友圈发表辱骂在一线的先进人物钟南山院士，辱骂国家和国人的违法言论，现本人已深刻认识到错误，每位网民需要对自己的言行负责，发表言论应理性和平，不应采取侮辱谩骂等违法方式。在此特向公众道歉，在此向钟南山院士道歉”。

相关报道中还配有警方在该男子居住地对他进行抓捕的照片，照片中男子上身赤裸，并未穿衣。此外，其被指违法和辱骂钟南山院士等相关朋友圈言论也未得到具体公布。对这一事件，有网民就个人在私人微信朋友圈中发表的言论，是否能作为“公开”定罪的合理及合法性提出质疑。此外，此前疫情中从李文亮事件等案例透露出，有关社会应有言论自由空间的话题也引发中国网民的关注和热议。2020年1月3日，武汉警方对曾向校友群中提醒武汉华南海鲜市场周边可能出现疫情的李文亮，指责他“在互联网上发布不实言论”，并对其进行了警示和训诫。2月27日，在全球范围内，近50个国家和地区的80000多人受到新冠肺炎感染。已有近2800人死亡，其中大部分发生在中国湖北省。

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