数千亿蝗虫临近威胁 10万浙江鸭拟赴巴杀虫计划或告吹
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数以数千亿蝗虫压境，消息传中国派10万只鸭子到巴基斯坦消灭蝗虫的消息是真是假，当地媒体各有说辞。继有报道指消息是子虚乌有之后，一家企业却说愿意捐赠这些鸭子。但又有专家说，中国鸭子前往巴基斯坦灭虫不科学也不可行。
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据联合早报今天报道说，10万鸭子后续：中企称愿意捐赠，研究员称计划不能立刻实施。
中国派10万只鸭子到巴基斯坦消灭蝗虫的消息是真是假，当地媒体各有说辞。
该报道引据中国《新京报》今天（27日）消息，捐赠鸭子的公司“国伟禽业”负责人说，公司确定愿意向巴基斯坦捐赠10万只鸭子，并经由外交部外事管理司联系巴基斯坦驻中国大使馆，同时通过农业农村部派驻巴基斯坦的蝗灾防治工作组联系巴方官员，希望捐赠鸭子帮助进行生物灭蝗，目前正在等待巴基斯坦方回复。
报道另据《宁波晚报》早前消息，浙江省农业科学院研究员卢立志受访时说，生物防治好处多，放一只鸭子相当于灭了蝗虫全家。卢立志随后在今天下午接受媒体采访时说，用鸭子灭蝗技术目前已经基本成熟，但是还有许多技术参数、方法尚需实验予以完善，因此10万只鸭子出征巴基斯坦灭蝗的计划并不是立刻就能实施的，目前计划今年下半年能够成行。
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