巴基斯坦/中国

数千亿蝗虫临近威胁 10万浙江鸭拟赴巴杀虫计划或告吹

非洲2020年蝗虫灾害遮天蔽日灾情图 © 网络照片

数以数千亿蝗虫压境，消息传中国派10万只鸭子到巴基斯坦消灭蝗虫的消息是真是假，当地媒体各有说辞。继有报道指消息是子虚乌有之后，一家企业却说愿意捐赠这些鸭子。但又有专家说，中国鸭子前往巴基斯坦灭虫不科学也不可行。