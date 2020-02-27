新冠肺炎局势仍不好? 武汉医护对外喊求援

尽管中国官方不断强调有足够经验和能力应对疫情，但是有参与武汉救援的护士日前通过国际权威医学杂志发文向国际社会求救。这篇文章的中文译文已被全网删除。

广告 继续浏览后续

据自由亚洲报道，中国医务人员借《柳叶刀》呼吁国际援助。消息说，英国医学杂志《柳叶刀》官方网站24日刊登了一篇特别的署名文章。文章作者曾迎春（Yingchun Zeng，音译）和甄燕（Yan Zhen，音译）表示自己是第一批从广东前往武汉援助的医疗队成员，认为武汉的状况比他们想象的更为严峻。N95口罩丶面罩丶防护镜丶防护服丶手套等防护物资严重匮乏，塑料制的护目镜需要经过反复清洗与消毒，导致磨损严重，戴上后很难看清。



两位作者还在文中形容了医护人员的身体健康问题：“因为要经常洗手，我们同事的手已经长满了皮疹，痛苦难忍。在长时间佩戴N95呼吸器，并穿戴多层防护设备，一些护士的耳朵与额头都长了压疮。”呼救信说，“与此同时，为了节省体力与穿脱防护服的时间，我们在进入隔离病房前，都会避免进食和饮水两个小时，所以我们经常看见有的护士嘴边长满水泡，还有护士因血糖过低与缺氧而晕倒。戴着4层手套做事非常不方便，给患者打针成了一项巨大挑战。”

除了身体疲惫不堪外，作者还提到医疗队成员遭受的心理痛苦。“虽然我们是专业护士，但是我们也是人，跟所有人一样，我们也会感到无助丶焦虑与恐惧。经验丰富的护士有时候会抽出时间来安慰同事，尝试减轻我们的焦虑。不过，即便是经验丰富的护士也可能会哭泣，也许是因为我们不知道还需要在这边待多久，同时也因为我们是感染新型冠状病毒的最高风险人群。中国已有1716名医护人员感染了新冠病毒，9人死亡。”



作者在文章最后发出求救说：“鉴于武汉医护人员的短缺，全国各地有14万名护士自愿来到武汉，我们需要更多帮助。我们呼吁世界各国的护士与医护人员现在前往中国，在这一场战役中帮助我们。”

该报道称，值得注意的是，新冠病毒疫情爆发后，中国官方屡次表示有信心及能力处理疫情，同时对国际社会，尤其是美国政府的援助持保守态度。随着疫情不断恶化，民间的批评声浪越来越大。为了“安抚民心”，中国官方开始封锁消息，杜绝一切“谣言”。

据该报道称，广东援助湖北武汉医疗队星期三就发声明，要求《柳叶刀》撤销这篇文章，澄清事实并道歉。

据自由亚洲称，另外中国医疗信息平台《丁香园》当天上午翻译丶转载了《柳叶刀》的这篇文章，并引发网民广泛讨论。但文章到下午已被全网删除。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅