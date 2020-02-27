新冠肺炎 官报中国疫情向好连降

中国国家卫生健康委员会周四公告，26日全国范围报告新增确诊病例433例；新增死亡病例29例（湖北26例，北京、黑龙江、河南各1例），新增死亡病例创下1月28日以来新低。

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据路透社今天报道说，2月26日中国新增新冠肺炎确诊433例，新增死亡29例创近一月新低。



据中国国家卫生健康委员会周四公告，26日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例433例；新增死亡病例29例（湖北26例，北京、黑龙江、河南各1例），新增死亡病例创下1月28日以来新低。新增疑似病例508例。其中湖北以外地区新增病例24例较上日有所回升。

据公告还显示，当日新增治愈出院病例2,750例，解除医学观察的密切接触者12,823人，重症病例减少406例。

据路透社报道，截至2月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例43,258例（其中重症病例8,346例），累计治愈出院病例32,495例，累计死亡病例2,744例，累计报告确诊病例78,497例，现有疑似病例2,358例。

累计追踪到密切接触者652,174人，尚在医学观察的密切接触者71,572人。

就湖北疫情，路透社说，湖北新增确诊病例409例（武汉383例），新增治愈出院病例2,288例（武汉1,535例），新增死亡病例26例（武汉19例），现有确诊病例39,755例（武汉32,392例），其中重症病例7,984例（武汉7,049例）。

至此湖北累计治愈出院病例23,200例（武汉13,328例），累计死亡病例2,641例（武汉2,104例），累计确诊病例65,596例（武汉47,824例）。新增疑似病例403例（武汉341例），现有疑似病例2,019例（武汉1,459例）。

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