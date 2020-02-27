新冠肺炎 甩冤枉? 专家揭湖北瞒报人传人延误防控

中国国家卫健委曾派出三批专家组前往湖北武汉市调查新冠肺炎疫情，首两批专家组先后指未发现明确人传人及疫情可防可控，被指要为疫情防控延误负责。第二批专家组一名匿名成员周三（26日）透露，他们抵达武汉后掌握的资料及讯息有限，并特别关心有没有医护人员受感染，但得到的答复是“没有”，事后回想可能有人隐瞒真相。

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据东网今天报道说，新冠肺炎：卫健委专家受访揭湖北瞒报人传人延误防控。消息称专家怀疑湖北瞒报人传人。



据该报道称，首批专家组于去年12月31日赴武汉市，第二批专家组于上月8日抵达。受访专家表示，专家组曾视察金银潭医院、武汉肺科医院、武汉人民医院、同济医院及协和医院等发烧门诊，专家组怀疑有人传人，但一直没有证据，每到一个地方就问有没有医护人员受感染，对方总是回复没有，从现在的真实情况来看，怀疑当时有人说谎。



该报道说，专家组当时收到指示是属地管理，地方为主，他们只是负责帮忙，湖北及武汉后来均各自有专家组，主要负责病人救治。第二批专家组并没有看到首批专家组、湖北省及武汉市的正式调查报告，而地方及医院层面根本不合作。专家称：“哪怕报一个医护人员感染，我们也就意识到它有传染性。”



据该专家指，与湖北卫健委领导讨论时要求对方如实报告，但对方公然反问“是不是怀疑我瞒报”，令专家组无法再追问下去。

该报道指出，而该领导已被免职。资料显示，湖北卫健委党组书记张晋、主任刘英姿事后被免职，由湖北省委常委王贺胜兼任两职。



专家也指，武汉没有听从专家组意见，他们在上月10日离开前，曾与武汉说好要把确诊及疑似病例一同公布，但最后只公布经实验室方法确诊的41例，认为如果当时公布疑似病例，会增加公众警惕。对于疫情可防可控的说法争议，专家强调以今日经验证明说法是绝对正确，但关键是采取措施的时机，否则造成恶果。

该报道没有确指卫健委专家是受哪一家媒体采访。

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