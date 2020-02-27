疫情中首位外国首脑访北京 中国称蒙古好邻居好朋友

蒙古国总统哈勒特马·巴特图勒嘎于今日下午14时搭乘专机抵达北京访问，随后便驱车前往北京人民大会堂与中国国家主席习近平会谈。

广告 继续浏览后续

据东森新闻引述中国官方消息，习近平会见疫情爆发后首位访中总统指：守望相助、同舟共济。

报道称，中国国家主席习近平今（27日）于北京人民大会堂会见蒙古国总统哈勒特马·巴特图勒嘎。习近平表示，作为疫情发生后首位访华的外国元首，专程来向中方表达慰问和支持，“充分体现总统先生对中蒙关系的高度重视和对中国人民的深厚情谊，是中蒙两个邻国守望相助、同舟共济的生动诠释。”

此前，蒙古国政府呼吁各界为中国抗击疫情提供援助，由蒙古自然环境与旅游部、外交部、财政部联合开启“永久邻居——暖心支持”援助中国行动，向社会公开募捐。对此，中国外交部发言人赵立坚表示，中蒙山水相连，“是好邻居、好朋友、好伙伴。”

报道引据《央视网》消息，蒙古国总统哈勒特马·巴特图勒嘎于今日下午14时搭乘专机抵达北京，随后便驱车前往北京人民大会堂与大陆国家主席习近平会谈。习近平在会谈上提到，中国政府和人民正全力抗击新冠肺炎疫情，当中得到了蒙古国政府和人民的宝贵支持和帮助。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅