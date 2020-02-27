新冠肺炎 疫情在中国境外加速传播 更多国家沦陷 领导人纷纷警告全球大流行

新冠肺炎正在扩大攻陷的地域，除了南极洲，世界六大洲全部报告确诊新冠肺炎病例。最早由专家警告新冠肺炎将威胁感染世界超过半数的人口，更多国家领袖提醒新冠肺炎不可避免将广泛流行，呼吁全球应对。

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据路透社今天报道说，新冠肺炎疫情在中国境外加速传播。

巴西确诊了拉丁美洲首例新型冠状病毒病例。另外巴基斯坦、瑞典、挪威、希腊、罗马尼亚和阿尔及利亚也发现首例确诊病例。

法新社今天报道，丹麦宣告确诊一例新冠肺炎病例。

路透社说，美国卫生当局报告了美国首例社区传播疑似病例，患者没有相关旅行史，也未曾与确诊患者接触过。

根据中国卫生当局周四公告新增死亡病例29例，创下1月28日以来新低；累计死亡病例2,744例，大多数在最先出现疫情的湖北省。新冠病毒已经感染了大约80,000人，绝大多数在中国。

在意大利、伊朗和韩国等地的迅速传播，增加了爆发大流行的风险。

随着恐慌加剧，墨西哥当局曾禁止一艘邮轮停靠其港口。该邮轮的运营商称一名船员得的是普通季节性流感。该船最终被允许进入科苏梅尔(Cozumel)港。

邮轮成为了关注焦点。自2月3日停泊日本港口的钻石公主号邮轮，船上乘客新冠病毒确诊病例已逼近700例，三例死亡。目前为止美国有59例新冠病毒病例，其中多数是自钻石公主号接回的美国人。

巴西圣保罗报告了拉丁美洲首例确诊病例，这名61岁男病患最近曾去过全球疫情的新前线--意大利。诊断结果公布时恰逢巴西旅游高峰期--狂欢节。巴西股指狂泻超过7%。

意大利又报告了100个病例，全国累计病例超过400人，病亡数增至12人。该国疫情主要集中在工业重地伦巴第和威尼托，政府已经关闭学校、大学和电影院并禁止公共活动，以防止这种具有高度传染性的疾病传播。

西班牙加那利群岛特内里费岛的一家酒店因出现与意大利有关联的感染案例，周三连续第二天封锁，酒店内住有超过700名房客。

法国出现第二个死亡病例，该名死者是一位教师，并无前往疫情爆发地区的旅游史。

据路透社说，中国以外有近50名死亡病例，其中包括伊朗的19例。

因新型冠状病毒扩散，伊拉克周三禁止公开集会，同时禁止来自科威特及巴林的旅客入境。中东地区多国都报告沦陷。

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)周四称，各种迹象表明全球将很快出现新冠病毒大流行。目前，澳大利亚已启动控制新冠肺炎扩散的紧急措施。

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