旅美中国科学家谭宏进因窃取商业机密罪被判两年罚15万美元

法新社发自华盛顿消息显示：美国司法27日宣布：犯下窃取商业机密罪中国籍科学家谭宏进（Hongjin Tan）以两年刑期和15万美元的罚金。

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现年36岁的谭宏进在美国居住已经13年，他毕业于南京大学物理系，也是加州理工学院博士。谭的专业知识范围为“可再生能源存储的材料和系统开发”。他于2018年12月被捕，被指控窃取商业机密。谭宏进承认从美国石油公司盗窃市值超过10亿美元的下一代电池技术。



从2017年5月到2018年12月，谭是俄克拉荷马州巴特尔斯维尔（Bartlesville）Phillips 66公司的科学家。谭被分配到该公司的一个小组内工作，目标是开发用于固定式能量存储的下一代电池技术，特别是液流电池。



据报道：2018年12月11日，谭使用拇指驱动器复制了数百份文件。他随后辞职，并于2018年12月12日被护送离开公司。当天晚些时候，他将拇指驱动器交回公司，声称他离开时忘了交还。经检查，发现拇指驱动器上有未分配的空间，这表明有五个文档在之前已被删除。



联邦调查局的调查人员搜查了谭的住所，并找到了一个外部硬盘驱动器。他们发现拇指驱动器中五个被删除的文件，已被下载到硬盘驱动器中。谭将文件保存在硬盘上，以便日后可以访问这些材料，但会对他的前雇主造成重大财务损失。 谭承认未经其雇主授权有意复制和下载研究与开发资料。



美国司法部负责国家安全事务的助理部长德梅斯（John Demers）表示：“谭宏进认罪，说明了中国窃取美国智慧财产权的状况。”他说：“美国商务部启动的‘中国计划’（China Initiative），以打击这类知识产权盗窃行为。”





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