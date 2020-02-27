日中外长电话会谈 杨洁篪访日

日本时间26日晚，日本外务大臣茂木敏充与中国国务委员、外交部长王毅举行电话会谈，重点商讨了新冠问题和原定的中国国家主席习近平作为国宾访日事宜。双方就对这此问题保持紧密沟通达成一致，而日本外务省27日宣布，中共中央政治局委员杨洁篪将在28-29日访日，与日本安全保障局局长北村滋举行会谈，商讨习近平访日，并与安倍首相举行会谈。

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电话会谈应中国方面邀请在日本时间26日夜举行，大约进行了40分钟。



茂木敏充对在日本派遣包机和政府专机接回在湖北的日本人等的过程中，中国给予的合作表示衷心的感谢，王毅则对中国发生新型冠状病毒肺炎之际日本的支援表示感谢。王毅表示，中国的感染人数增速已经放缓。他指出：中国经济在基本层面坚实，低迷不过是暂时的。茂木敏充表示希望疫情早日沉静下来。



有关预定4月进行的习近平作为国宾访日，两国外长认为需要让这次访问富有成果，确认将继续为此展开密切的沟通。



由于新型冠状肺炎疫情的影响，有许多有关习近平作为国宾访日的日中方面的会议延期，日中两国政府原定2月底在东京召开的“日中经济伙伴关系磋商”副部级会议已决定延期。双方原计划在副部级会议上就习近平访日及应该达成的共识、取得的成果交换意见。鉴于新型冠状病毒肺炎疫情在中国以及日本扩大，以4月上旬为中心推进准备的访日将推迟的可能性很高。



目前，日中都以成为新型冠状病毒肺炎感染的重灾区，据日本NHK电视台的统计，到26日午前为止。新型冠状病毒已经传播至中国以外的世界39个国家和地区，日本已有894人感染。日本政府2月25日召开对策总部会议，要求各种演出、集会和大型展览等在当前要自我节制，到4月上旬日中的疫情是否能收缩到可以让习近平顺利访日的程度不得而知，虽然日中外长15日在德国会谈时，就按计划推进习近平访日准备工作达成共识，负责中国外交工作的中共中央政治局委员杨洁篪从28日起访日，并与首相安倍晋三会谈，但是习近平访日延期的可能性依旧很大。

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