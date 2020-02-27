经济全球化口罩工厂迁去中国，新冠病毒来袭美国出现口罩危机

在十多年前美中两国政府合作推动的经济全球化下，美国把口罩工厂几乎全部迁去中国，美国的口罩90%靠中国供应。中国新冠病毒侵入美国，日渐蔓延开来，美国本土找不到生产口罩的工厂，出现口罩危机。白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro )表示，由于中国禁止口罩出口，美国决心从中国召回4家专门生产口罩的公司回国。

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纳瓦罗近日接受福克斯财经（Fox Business）电视访问时，被主持人问到面对疫情在全球的扩散，美国会否出现医疗物资短缺的情况。纳瓦罗回应表示，最近急需解决的问题是N95口罩，因为中国对这种口罩实施出口限制，他提醒美国人要明白当类似危机发生时“我们不会有盟友”。他表示，行政团队正在尽全力快速反应，以确保美国拥有所需。



他透露，这促使美国决心把4家美国公司从中国召回美国，他们可以在美国生产数十亿口罩。纳瓦罗强调，这场危机“不令人意外地”表明美国企业的供应链太多由海外供给，他的目标是将更多美国供应链带回国内。



据《今日美国》(USA Today)报导：美国疾病防控中心(CDC)25日表示，新冠病毒在美国传播恐怕难以避免，美国民众应做好因应准备。消息传出，不到24小时，亚马逊网站(Amazon)医疗口罩价格飙涨：抛弃式医疗用口罩每盒单价在23日为125元，但26日一度涨价至220元。100个基本款卫生口罩今年初在亚马逊网站每包售价4.21元，但过去一个多月以来价格一路走高，到了25日每包售价已经涨至14.99元，26日又跳到17.99元，旋即宣告停售。





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