视频：法学者谈中国对海外学术自由的干预

法国南北极问题专家Mikaa Mered教授就他的新书《极地世界》接受了法广的专访,他在访谈中集中介绍了南北极地区的地缘政治冲突与演变及中国政府在上述问题上的立场。在谈到中国与澳大利亚有关南极议题的分歧立场时,他就新西兰教授坎特伯雷大学(University of Canterbury)政治学教授安妮 - 玛丽•布雷迪(Anne-Marie Brady)与法国汉学家Valérie Niquet女士因学术研究及言论而与中国政府与企业发生纠纷议题回答了本台的提问。

法广:说到中澳有关南极议题的分歧立场时,我想提一下新西兰学者Anne Marie Brady 教授的事件。您了解她为什么受到来自北京的攻击?是否与她在南极议题上的立场有关?



Mikaa Mered: 我知道Brady教授,她是一位十分优秀的学者,她曾经对我个人学术研究生涯来说有过巨大的帮助。她最新出版的《极地大国--中国》一书看来使北京难以接受。其中有多个原因:首先书中指出中国在南极拥有主权声索的意愿,其次有中国学者谴责她对外公布了她在中国做研究时所查阅的资料,这一事件十分复杂 使她最近几年来在新西兰的生活十分艰难。不过,我们不应该弄错的是一方面作为学者她不过是提出了南极地区的主权以及安全等议题,这些议题在该地区多年来已经不再有人关注。而另一方面,事件发生的背景是中国与新西兰以及澳大利亚之间的互相依赖日益紧密,中国是澳洲的第一大经济合作伙伴,是第一大进口国,也是第一大出口国。我们知道中国投资者对澳洲的矿产以及房地产的兴趣,因为随着冰川的融化 随着南极越来越便于登陆,南极东部 靠近澳洲的地区越来越成为争夺目标,澳大利亚对北京的意图十分担忧。如果说欧盟,日本等国在南极的活动也十分活跃的话,这些国家在该地区的活动由来已久,从十九世纪末甚至更早就开始。而且总的来说尊重南极,也就是说并不是从功利主义出发来对待南极,而北京在南极地区的活动意图却恰恰相反,今天北京在当地的所有活动所释放的信号都与尊重无缘,例如开发南极的矿产资源 水资源以及开发旅游业等,还有更加令人担忧的,也就是Brady博士受到攻击的主要原因,也就是南极地区的安全问题。今天各国是否可以逾越1959年《南极条约》第一条中有关南极州应该是一个无军事州的规则。事实上多个国家逾越了这条红线,其中包括中国。他们使用各种方式逾越这一条,中国这样做自然引发澳大利亚以及新西兰的担忧,但是中国并不是唯一的国家。



法广: Brady教授不仅因她在上述问题上的立场而受到攻击,而且她还受到针对她个人的人生攻击。



Mikaa Mered: 确实,Brady 博士事件 还有捷克的一个智库以及华盛顿的一些学者所受到的威胁,这里我必须强调的是中国并不是唯一的国家;这些事件说明了北京试图钳制学术讨论,甚至将手臂伸到国外。这是十分复杂的情况,这当然完全违背学术研究的普世逻辑。今天国际上在学术自由问题上存在两类国家:一边是学术研究与讨论是完全自由的国家;另一边不仅国内的学者受到监控,而且国外从事研究的学者也受到监督。当然我们会想到中国。除了Brady博士之外 我们要提到法国的学者Valérie Niquet,华为起诉Niquet女士犯有诽谤罪。Niquet女士值得大家坚定的支持,因为事实上她只不过是做了一个学者应该做的工作。除了中国之外, 匈牙利等国也越来越加强对学术讨论的掌控。这都是我们必须加以谴责的,因为这会使影响全球的学术讨论的气氛,无论是在中国还是在别国家。

据《新西兰先驱报》报道,2018年2月,坎特伯雷大学(University of Canterbury)政治学教授中国问题专家政治学教授安妮 - 玛丽•布雷迪的住所遭匪徒闯入盗窃, 三部手提电脑、两部手机和一张加密记忆卡被偷,她在其中一部电脑曾撰写披露如何全方位渗透的研究论文《魔法武器》。而之前她的办公室曾被劫,其后更收到恐吓信,威胁对她作出攻击,一些证据和舆论指向中国特工。布雷迪教授认为上述攻击与她发表的有关警惕中国影响力的书籍与文章有关。



2019年3月中国华为电信集团以诽谤罪起诉法国战略研究基金会(FRS) 中国问题专家瓦莱丽•尼凯女士(Valérie Niquet),该基金会于去年11月份发表公开声明,捍卫其研究员的言论自由权利。据介绍,华为指控Niquet女士 在2019年2月7日法国电视五台的一个电视节目中散布虚假信息。



华为集团的法文公告强调指控内容涉及Niquet女士在访谈中“确定华为是一个由中国政府和中国共产党掌控的企业,华为的企业领导者曾经是反间谍组织成员并且利用其电信科技能力从事损害西方世界的间谍活动。”("concernent que les propos affirmant que Huawei est une société contrôlée par l’Etat chinois et le Parti communiste chinois, dirigée par un ancien membre du contre-espionnage et qui utilise ses compétences technologiques en matière de réseaux télécoms pour commettre des actes d’espionnage au préjudice du monde occidental".)



而事实上,从电视访谈的文字记录来看,这并非是Niquet女士在访谈中的原话,她并未提到华为总裁是反间谍组织成员,而是强调:“在过去不会有任何人会给予一个前苏联企业监控西方世界的可能,而今天却把机会给予了华为。而华为直接受中国政府与中国共产党的掌控,他们拥有一个正真的强国策略。 « jamais personne n’aurait donné à une entreprise soviétique des moyens de surveiller l’ensemble des moyens de communication du monde occidental et là, c’est ce qu’on fait avec Huawei. Or Huawei est directement sous le contrôle de l’Etat et du Parti communiste chinois [PCC] qui a une vraie stratégie de puissance ».



以下是Niquet女士 2019年2月7日法国电视五台的电视访谈的视频链接:



https://www.youtube.com/watch?v=Hvnvee0JEUw#action=share





