韩“新天地教会”渗进中国 当局急全面追查

韩国新冠肺炎确诊病例飙破1500例，其中有近600例与大邱的“新天地耶稣教会”有关，据港媒《南华早报》27日说，中国大陆也有2万多名该教会的信徒，且有200多人在疫情爆发前于武汉聚会，官方正对这群人展开调查，并将进行新冠病毒的相关检测。

广告 继续浏览后续

据东森新闻“新天地教会”渗入中国！已吸收“2万多教徒”正被全面追查。据消息指出，“新天地耶稣教会”在武汉有数百名教友，11月就有疫情传言，但没有人重视，12月疫情爆发后，教会立即停止了所有的聚会活动，但仍持续在网络上举行团契及布道活动，并有大量教友在1月下旬农历新年前离开武汉返家。

据武汉一名担任幼稚园老师的教友表示，她相信韩国疫情的大爆发与武汉的教会无关，“我不认为病毒来自我们，因为我们武汉的兄弟姐妹都没有被感染，我不知道其它地方的成员，但至少我们都很健康，没有人通报染病。”她还强调，“很多中国人都到韩国旅行，都怪罪在我们身上很不公平。”对于是否有教友从武汉返回韩国，幼稚园老师拒绝回答，但她也透露，汉口的“圣殿”2年前曾被警方“突袭”，并被烙上“邪教”的标签，不过，教徒们仍持续以小组的形式在进行崇拜活动。

报道称，“新天地耶稣教会”在上海的一名前神职人员也表示，由于教会都以秘密的形式行动，所以当局扫荡上有一定困难，“上海的教会曾被多次突袭，警方也常关心，但教会仍持续在进行活动，每次集会只有8至10人参与，并在监管放松时重新分组。”

一名密切追踪“新天地耶稣教会”发展的研究人员指出，当局正在调查一些访问韩国的教徒，范围不只限于湖北的那数百名教徒，而是涵盖全国各省市。不过，报导提到，该名研究人员的说法尚未获得证实，也不清楚中国大陆2万名教徒中有多少人接受了检测。

消息人士援引一份内部文件表示，教会计划在今年于中国大陆多招聘3万名教徒。

该报道说，“新天地耶稣教会”全名“新天地耶稣教证据帐幕圣殿”，由教主李万熙于1984年3月14日创建，全球教徒超过20万人，经常被人认为是“邪教”团体，并被众多基督教、天主教团体指为“异端”，争议性极大。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅