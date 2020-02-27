顶风习动怒 陕西书记秦岭案受贿罪起诉

中国最高人民检察院周四（27日）证实，全国人大前司法委员会副主席委员、陕西前省委书记赵正永和陕西前副省长陈国强涉嫌受贿案，已由国家监察委员会完成调查，移交天津市人民检察院第一分院审查起诉，天津市第一中级人民法院将提起公诉。两人均被指卷入陕西秦岭违建事件。据信秦岭违建案习近平共6次批示解决但遭抵制。

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据东网今天报道说，卷入秦岭违建，前省委书记和副省长涉受贿被起诉。



据中国最高人民检察院周四（27日）证实，全国人大前司法委员会副主席委员、陕西前省委书记赵正永和陕西前副省长陈国强涉嫌受贿案，已由国家监察委员会完成调查，移交天津市人民检察院第一分院审查起诉。

据检察机关指，赵正永利用担任陕西省委常委、政法委书记、副省长、省长、省委副书记及书记等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别钜大，应以受贿罪追究其刑事责任。最高检亦宣布，陕西前副省长陈国强涉嫌受贿一案已完成调查，会交由天津市第一中级人民法院提起公诉。



赵正永在陕西官场深耕十多年，涉及陕西省多宗特大贪腐案，其中“千亿矿权案”历时十多年，过程峰回路转，更涉法庭文件“丢失”等情节，令案件轰动全国。此外，赵正永亦涉及陕西秦岭北麓生态保护区违建别墅案，内媒指陕西当局在整治过程中作为不多，把矛头直指时任省委书记的赵正永及省长娄勤俭。



该报道称，检方起诉指，陈国强利用担任陕西省劳动和社会保障厅副厅长、省政府副秘书长、秘书长、副省长等职务便利，为他人谋取利益，为他人升调职位谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，应以受贿罪追究其刑事责任。

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