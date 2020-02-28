世卫组织调高新型冠状病毒疫情全球风险评估

世界卫生组织周五宣布，将新型冠状病毒全球风险提升到“最高级别”。法新社称，非洲尼日利亚宣布第一起新冠确诊感染病例。由于担心新冠病毒全球扩散影响经济，欧美股市周五大跌。联合国秘书长呼吁团结一致。

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世界卫生组织总干事谭德塞周五在日内瓦表示，鉴于最近几天在中国境外受新型冠状病毒病影响的国家和病例数量持续增加，世卫组织决定将这一病毒传播和影响的风险评估从“高”提高到“非常高”的水平，这是世卫组织风险评估的最高级。他呼吁所有尚未出现新冠感染病例的国家“做好准备应对”。



谭德塞说，“那些自以为能躲避病毒zhe将铸成大错”。 目前全球出现病毒感染案例的国家已超过50个，确诊感染新冠病毒病病例总数达8万3000宗。一位来自米兰的意大利人在尼日利亚接受新冠病毒测结果呈阳性，这是非洲撒哈拉地区的第一宗新冠病毒个人案例。另外，巴西周五成为拉美第二个出现新冠病毒感染个案的国家。



谭德塞表示，虽然过去24小时中国新增329病例，是一个多月以来的最低数量，但在中国境外，新冠疫情在不断扩散，受重创的三个国家分别是亚洲的韩国，中东伊朗及欧洲的意大利。



谭德塞表示，最近几天越来越多的国家出现新冠疫情，世卫流行病学家监测这些发展，现在已将病毒全球风险自“高”提升至“非常高”，向全球发出更强警讯。 谭德塞表示，目前，在几个国家中，感染新型冠状病毒的大多数病例仍可追溯到已知的接触者或病例群。 他说：“我们尚无证据表明该病毒正在社区中自由传播。只要情况是这样，如果我们采取了有力的措施尽早发现病例，隔离并照顾患者，追踪接触者，那么我们仍有机会控制这种病毒。遏制这种病毒的关键是切断传播链。”



世卫组织-中国联合专家组的报告现已在世卫组织网上公布。报告包含了大量信息，以及对中国、其他受影响国家、尚未受影响国家、国际社会和公众的22条建议。 报告呼吁所有国家对人们进行教育，扩大监视范围，查找每一个病例，为他们提供隔离和照顾，追踪每一个接触者，并采取“全政府”、“全社会”动员的做法，而不仅仅是依赖卫生部门的工作。



谭德塞还表示，全球正在开发20多种疫苗，几种治疗药物正在临床试验中。预计将在几周内会产生初步结果。



法新社援引官方统计，截至到周五国际标准时间17点，全球新冠病毒确诊案例达8万4117宗，其中死亡2870人，59个国家和地区出现疫情。周五全球新增感染病例1435宗。



另外，联合国秘书长古特雷斯周五在纽约总部向新闻界发表谈话时，针对世卫组织将其提高新型冠状病毒的全球风险评估水平发表了评论。 他说：“我们正在看到许多新国家，包括在非洲大陆，出现了病例。这不是惊慌的时刻，而是进行准备——充分准备——的时刻。”



他强调，正如世卫组织总干事谭德塞所说：“目前最大的敌人不是病毒，而是恐惧、谣言和污名化”。“现在是所有国家政府加紧努力并尽一切可能遏制疫情的时候了，并且应当是在没有侮辱和尊重人权的情况下做到这一点”。 古特雷斯说：“我们知道可以遏制疫情，但是机会之窗正在缩小。因此，我呼吁所有国家都承担起责任，展示团结和全面的全球支持。在这样做的同时，所有国家都应有信心，他们将得到联合国和世界卫生组织的支持”。

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