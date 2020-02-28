中国乘客抵内罗毕引发恐慌  肯尼亚法院判决暂停中国航班

星期三，一架南方航空载着239名旅客从广州飞抵内罗毕，引发当地人惊恐。肯尼亚卫生部长只要求中国旅客自我隔离14日，这一决定引发当地社交网络激烈批评，『民族日报』周五如此标题：“为什么肯尼亚要与死亡跳舞？”肯尼亚一家法院周五下令暂停来自中国的航班。

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两天前，肯尼亚政府曾作出允许来自中国的乘客进入，并不要求采取严格的隔离措施。政府宣布这一决定后，肯尼亚法律协会向法院提出控告，指控政府拿人命不当回事。周五，法官作出暂停中国航班十日的决定，进一步的决定将在下一次作出。



法官还决定，星期三来到肯尼亚的乘客必须全部隔离在一家军队医疗中心，一直到医院确诊这些人不带病毒时为止。

稍晚些时候，中国驻肯尼亚大使馆发推证实，南方航空已停止飞往广东经长沙才到内罗毕的航班。他解释原由是“乘客数量下降”。



据指出，内罗毕城外一处工业区的中国公民戴着口罩，引发当地人恐慌。一名地方议员甚至呼吁，如果政府不能保障大家的基本健康，当地人应向中国人投掷石块，砸他们，别让他们走出来。



中国驻肯尼亚大使当即反应，表示坚决反对任何种族主义言论和不负责任的行动。



肯尼亚总统已宣布，立即组建一个应对新冠病毒的委员会。



直到目前，非洲大陆很少出现新冠病毒确诊病例，星期五，在尼日利亚出现一起确诊病例。另外，在埃及和阿尔及利亚各确诊一例。



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