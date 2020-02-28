中国泳星孙杨被判禁赛八年 陪审团一致裁决

国际体育仲裁法庭（TAS）今天2月28日宣布对世界反兴奋剂机构（WADA）起诉孙杨的裁决：禁赛八年，即日起生效。但孙杨不服，表示上诉。国际体育仲裁法庭秘书长解释了做出这一裁决的理由。

广告 继续浏览后续

据中国官媒报道，孙杨立即宣布对国际体育仲裁法庭的裁决提出上诉。他指出这个判决不公平，表示不服，并坚称自己无辜。



法新社今天发自洛桑的电稿说，禁赛八年的判决对中国游泳头牌孙杨来说是一记重锤，这也是孙杨用锤子杂碎自已血样后，受到的最严厉判决。



国际体育仲裁法庭28日早晨公布通告说，孙杨被禁赛八年，从国际体育仲裁法庭的判决之日开始生效。28岁的孙杨是中国头牌游泳选手，他曾在2012年和2016年奥运会获得三个金牌，11次获得世界级冠军。他被禁赛8年后，将无缘参加5个月后的东京奥运会（7月24日-8月9日），并将看到自己的游泳事业接近尾声。



孙杨可以上诉到位于洛桑的瑞士联邦法庭。这将是他最后的机会。孙杨可要求在瑞士联邦法庭做出最终裁决之前，不实施国际体育仲裁法庭的禁赛裁决。但这将由瑞士联邦法庭说了算。



国际体育仲裁法庭秘书长Matthieu Reeb解释说，陪审团一致认定，药检人员遵守了所有要求。而且，涉案运动员没有对销毁自己血样的行为做出有效的解释。所以孙杨伪造药检的行为，违反了反兴奋剂规定。鉴于这是他第二次违反反兴奋剂规定（2014年曾因药物问题遭禁赛），且不存在情有可原的理由，因此陪审团做出禁赛八年的裁定。



但是国际体育仲裁法庭今天这个裁决并没有撤回孙杨去年7月在韩国光州获得的200米和400米世界冠军金牌。

2019年年初，国际泳联（FINA）裁定孙杨并未违规，世界反禁药组织提起上诉，如今体育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）判定，孙杨禁赛8年。



2019年1月，国际泳联反兴奋剂委员会的一份爆炸性报告证实，中国游泳运动员孙杨在2018年9月的一次突击检测中，用锤子销毁了自己的血液样本。



世界反兴奋剂机构（WADA）就孙杨砸毁自己血样事件向国际体育冲裁法庭提出上诉。之前，国际泳联曾以程序瑕疵为孙杨开脱，使27岁的孙杨得以参加今年7月的韩国光州世锦赛。



在光州世锦赛期间，多名运动员对孙杨参赛表达不满。其中澳洲泳将霍顿在2019年7月21日获银牌后，拒绝与冠军孙杨一起领奖和同框拍照，赢得许多其他国家的运动员鼓掌。霍顿向媒体表示：“我就是不想和“做那种事的人”一起站领奖台。”孙杨回应称：“你可以不尊重我，但你必须尊重中国。”



世界反兴奋剂组织认为，孙杨是故意拒绝接受检查，要求国际体育仲裁法庭对孙杨采取禁赛措施。禁赛期限从2年到8年。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅