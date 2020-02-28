台湾陆委会声援黎智英等三人称秋后算账无助稳定情势

香港壹传媒集团创办人黎智英等三位泛民主派人士今天早上被香港警方逮捕，警方说他们涉嫌参与非法集结被起诉。针对这项逮捕行动，台湾陆委会今天发布新闻稿声援黎智英等人，呼吁香港政府保持克制，不要秋后算账，徒增波澜。

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今天被香港警方逮捕的三人，除黎智英外，另外两人是民主党前主席杨森和工党副主席李卓人，三人都是泛民阵营的重要人物。



台湾陆委会今天立即发出一份新闻稿，对这项逮捕行动表达关切，呼吁港方落实基本法对香港民众集会、游行等自由的保障。



陆委会表示，近期香港社会仍时有冲突抗争，港人并没有因为疫情而放弃追求民主，国际社会更没有淡忘对香港自由人权的支持。陆委会说，在当前疫情延烧之际，执政者更应团结各界、齐心抗疫，秋后算账无助于稳定情势，也无法获得民众对政府的认同。



台湾陆委会希望港方保持克制，不要再徒增波澜，用心思考、诚心响应人民诉求，才是化解问题症结的核心之计。



去年8月31日，「反送中」发起「831为香港罪人祈祷」游行，没有获得警方同意，黎智英与李卓人率队走在最前面，从湾仔修顿球场前往中环。游行结束后，入夜后多个地区爆发严重警民冲突，其中以太子地铁站流血事件最激烈。



另外2017年6月4日，黎智英在维多利亚公园参加「六四烛光」晚会时，因不满某报记者追访而辱骂对方，被香港警方列为刑事恐吓案处理。据了解，黎智英辱骂记者的过程当时都被录像下来。

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