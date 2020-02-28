孙杨禁赛  一骄横 长遗恨

孙杨被国际体育仲裁法庭禁赛八年，即日生效。孙杨还残存着一点点希望，上诉。准备拼到最后。他的遭遇，网上议论纷纷，叹息的，不平的，指责国际仲裁机构的，怨孙杨一“失手”，千古恨的。种种。

广告 继续浏览后续

说来道去，总括各种议论，正面看，反面看，至少有一点是有共识的，孙杨有今天的后果，当初杭州家中上演的那一幕使然。一些网民称作“孙杨抗检”。而国际体育仲裁法庭的裁决书也主要是针对这一幕而来。



澳大利亚公布的一份调查报告称，2018年 9月4日，中国游泳队队医巴震拒绝检查人员带走之前提取的孙杨血液样本，孙杨接受取样之后发现采样过程不符合正规程序，与3名药检人员发生冲突。尽管检测人员警告，这样做会被视为违反兴奋剂检测规定。



报告引述见证人说，孙杨要求一名保镖去找来一把锤子，用锤子敲碎完全封闭的检测血样。砸得何其痛快! 孙杨没想到后果严重。出了大气，泄了怒火，孙杨从此成了可疑人。



国际体育仲裁法庭周五裁决，孙杨完全可以在保持血样完整性的前提下，质疑检测人员的合规性。但他采取销毁样品容器的方式，从而消除了将来检测该血样的任何可能性。



去年韩国光州世界杯锦标赛，孙杨的成果照旧骄人，400米自由泳夺冠，200米自由泳夺冠，无人可与之匹敌。然而，孙杨受到泳界健将空前的蔑视。



获得400米第二名的澳洲选手霍顿拒绝与其同台，过了两天，孙杨又夺得200米自由泳第一名，然而获得第三名的英国选手斯科特拒绝与冠军握手、合照。孙杨伸出手邀请，伸出的手呆在空中无人接的尴尬一瞬，被照相机固定下来。身高近两米的孙杨很不高兴，首先举起双手高喊“我赢了!我赢了!”然后在领奖仪式结束时呛斯科特：“你输了，我赢了!”



拒绝握手的健儿可能风度不够，国际泳联威胁要惩罚他们。但是，众多的游泳健将声明跟霍顿他们站在一起。归根究底，要怪孙杨自己。



孙杨曾在2014年因服用违禁兴奋剂曲美它嗪而被禁赛3个月。



自由泳名将孙杨的教训多深刻，他可能自此永久告别他所热爱的泳坛。对于生命力正旺盛的体育健将，游泳可谓是他的生命，现在，他不仅失去了即在眼前的东京奥运，也可能失去了所有参赛机会。一个运动员，八年停赛，不可能卷土重来。



有人评论，在辉煌的时候，别忘了尊重，尊重对方，也就是尊重自己，孙杨怒砸尿样瓶，轻浮至极，后果深重。对他，对所有喜欢他的都是一个灾难。



孙杨自2011年以来，总共赢得了11个世界冠军。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅