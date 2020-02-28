意大利专家怀疑新冠病毒或1月中旬传自中国

意大利成为目前欧洲新冠病毒感染最严重的国家，821例确诊，20死亡例。刚刚完成分离新冠病毒的意大利米兰一座医院的专家们发现，新冠病毒在意大利半岛不知不觉存在已数周。

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米兰Sacco医院分离的新冠病毒是该病毒的变种，专家小组负责人马西姆.伽利对法新社表示，新冠病毒在意大利正式确诊前已不知不觉运行数周。“也许一月中旬新冠病毒就出现在意大利半岛”。专家们成功分离的新冠病毒“显然是一个最新变异的病毒”，“这种病毒人传人时在不停地发生改变”。



伽利表示，“这并不是一个不可思议的发现”。这位传染病专家认为，分离新冠病毒变种有助于理解“疫情传播为何如此活跃”，“为什么意大利确诊这么多，这些病例与中国的新冠病毒的区别在哪里？”“最终将有助于开发针对新冠病毒的疫苗。”



这位专家小组带头人推测，“在意大利出现的新冠病毒应该在意大利关闭与中国的直航之前就已来到意大利半岛”，他假设这个时间是1月中旬。意大利宣布关闭与中国的直航时间是1月30日。



他领导的小组目前正集中全力搜寻“首批病人”，伽利对法新社说，根据目前确诊，“他们之前并没有去过中国，也没有与来自中国的人有过接触，但这并不意味着新冠病毒并非来自中国”。



米兰是意大利伦巴第地区首府，该地区居住者意大利六分之一的人口。目前已确诊的821例中，大部分出现在伦巴第。最早一例出现在伦巴第小镇Codogno，患者被视为“一号病人”，虽然零号病人尚未找到，一号病人被确定为意大利两个病灶的病源，一个是伦巴第，另一个是属于威尼托大区的Padoue。一号病人是一位38岁的多国企业的管理人员，2月19日入院，前后无意感染了怀孕的妻子，一位朋友，以及几位经常去一座酒吧喝酒的朋友，在两座医院感染了几位医生，医护人员以及医院的其他病人和这些病人的亲戚。



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