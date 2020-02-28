新冠肺炎：法国一天内新增19例确诊病例 卫生部长：“新冠疫情进入一个新阶段”

法国卫生部长韦兰周五晚间宣布，法国一天内新增19例新冠病毒感染病例，法国目前总的确诊感染病例达57例。韦兰表示，“新冠病毒疫情进入一个新的阶段”。欧盟卫生部长下周举行会议，研拟对抗新冠肺炎措施。

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卫生部长韦兰周五晚从疫区瓦兹回来后表示，“法国在过去的24小时内有新增新冠肺炎确诊病例19例”，他表示，新冠疫情在法国进入第二阶段，这意味着新冠病毒开始在法国境内传播，“我们要遏制病毒的扩散”。



韦兰再次呼吁法国民众务必遵守预防新冠病毒个人卫生措施，如勤洗手，打喷嚏时挡住口鼻等。韦兰特别强调：要避免握手。他说，这些“小动作”却能起到预防病毒的“大作用”。韦兰说，“公共意识是我们最好的屏障”。



据卫生部长称，在第一个出现法国人死亡新冠肺炎的瓦兹地区，确诊病例一天内有12例增至18例。



另外，英国新冠病毒肺炎确诊人数增加，继北爱尔兰失守后，周五新增3例，包括威尔士新添第一例，使英国确诊病例增至19例。



德国卫生部发言人周五表示，全国有近60人确诊武汉肺炎。德国卫生部一名发言人说：德国目前有将近60个确诊病例，但情况持续在变动中。他并表示，这些确诊病例有些人已经康复。



另外，欧盟执行委员会发言人周五在推特宣布，欧盟国家卫生部长下周五将举行会议，研拟应对新冠病毒病毒疫情相关措施。 法新社报导，这次会议并未事先规划。上一次针对此议题的会议两周前召开，当时欧盟各国承诺相互协调以对抗新冠病毒扩散。

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