辞去央视到武汉疫区做民间记者李泽华本周三失踪

不久之前向中央电视辞去新闻主播的李泽华，从这个月中亲自到武汉最严重的疫区现场串流报道有关疫情的新闻，但根据香港大学中国传媒研究计划披露，李泽华已经从这个星期三失联，恐怕已经遭到当局逮捕，目前下落不明。

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根据中国传媒研究计划，李泽华2月16日抵达武汉疫情最严重的百步亭区，并且从当地透过串流报道疫情新闻。他的报道同时又披露他经常受到当地公安和保安人员的骚扰。在2月18日，他在武汉一个火葬场作现场报道，报道指当地需要用重金聘请运输工人搬运尸体。在2月25日，他又采访一些被迫在武昌火车站地下停车场露营的民工。



除了李泽华之外，到武汉充当民间记者的还有方斌和陈秋实等人，但他们两人亦告失联。



李泽华最后一次现场采访显示当时正有一名国保试图将他拘捕，透过李的视频观众可以听到李泽华在教训门外国保新闻自由和言论自由的重要性。这段视频（https://youtu.be/TqHDRfgdngg）的标题就是“我正在被搜查，我正在被搜查。”



李泽华在最后一次的广播中，承认央视的主播柴静是他追随的榜样。柴静制作有关中国严重污染的纪录片《穹顶之下》，获得多方面叫好，网上吸引了3亿人的观赏，但当局之后将纪录片删除。

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