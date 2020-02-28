高铁站严重保安漏洞大陆汉沿铁路步行入香港避过关检

一名大陆男子去年12月初搭乘往西九龙的高铁，但在入站后竟然沿铁路步行进入车站，期间无需经过边防海关而进入香港。事件发生后特区政府一直按下不表，直至公民党立法会议员谭文豪质问下，政府在几乎三个月后才承认确有其事，至于该名男子的情况，港府声称按照机制已经男子送返大陆。

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谭文豪形容事件“荒谬、匪夷所思”，证明高铁西九龙站存在严重保安漏洞。他担心过去会否已经有人利用漏洞进行走私，甚至运人“送中”等行为。他批评政府在事发后未有主动公布事件。



西九高铁站为了节省乘客过关检查时间，宁愿牺牲一国两制，在香港的车站内割让部分地方成立大陆特区，这个特区由大陆派出的边防人员进驻，以便进行所谓的“一地两检”。不过，事件中的大陆男子所经过的铁路和进入车站的地方，管辖权都归香港。



政府27日承认上年12月初，一名乘高铁的内地乘客，在到达香港西九龙站后，没有过关的情况下，进入高铁路轨步行一段时间。高铁路轨属于香港口岸区，由香港管辖。该名大陆乘客其后在其中一个通风大楼紧急出口离开铁路范围，进入香港境内后向警方自首。



谭文豪时指，政府的回覆中没有提及，该名大陆乘客由哪一个通风大楼紧急出口离开离开铁路范围。谭文豪则引述，他收到的高铁职员消息指，该名大陆人是在葵涌通风楼离开。位于新界西的葵涌与西九龙站颇有一段距离。



政府和港铁表示十分关注事件，会联同执法机关采取措拖，避免同类事件发生。但因为高铁有不同型号的列车会抵达西九龙站，政府表示站内无法设置可以适合所有型号列车的月台幕门。回覆指，西九龙站的月台头尾两端设有固定屏幕，遮盖车头和车尾与月台间的隙缝。而列车抵站时，港铁公司会派员看守相关月台两端，防止乘客从该处进入路轨。



谭文豪指，自己在12月底收到高铁职员消息，知悉事件。他随即提出书面质询，直到2月27日才收到运输及房屋局局的答覆。他批评，在2017年审议一地两检时，时任律政司司长袁国强、保安局局长李家超都曾强调不可能发生有人由高铁月台进入路轨的说法。

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