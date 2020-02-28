黎智英一早寓所被捕疫情似乎无阻林郑政府铲除异己

被政府和建制派形容为反对派媒体的壹传媒创办人黎智英以及另外两名民主派社运人士，28日一早遭警方重案组多名探员分头上门拘捕。据了解，他们因涉嫌参与去年8月31日的反修例游行而被捕，3人被控非法集会罪名，而根据香港公安条例第18条，非法集结其中一个定义就是“凡有3人或多于3人集结在一起”。黎智英同时又被控恐吓记者。

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去年8.31游行从开始时湾仔修顿球场唱圣诗祈祷活动开始，黎智英当时跟随大队，从球场步行至圣约翰教堂，他们沿途高唱圣诗，最后以中环遮打花园为终点。不过在游行之后，港九多处爆发警民冲突，警察被指行凶无差别打人的“太子车站事件”，就发生在当晚。



根据苹果日报网今日（28日）报导，警方重案组多名探员，早上7时半左右，到何文田嘉道理道黎智英的寓所。消息称，黎涉嫌去年参与8.31反修例游行而遭警方拘捕，将他带到九龙城警署调查。



现场消息称，警方到场时黎智英正做运动，探员在门外等候片刻。稍后他登上警方的车辆，到达九龙城警署。民主党杨森、工党副主席李卓人也被带到警署；工党证实，副主席李卓人遭警方以参与去年8月31日游行为由上门拘捕。工党谴责警方滥捕，打压香港人的示威权利。



政府于去年8.31前夕进行大搜捕，欲吓退反修例人士，民间团体即在8.31当天举办“自由行”，港岛各区不少人参与，可见政府的恐吓不凑效。黎智英当日亦与工党李卓人“自由行”。



去年8.31游行，是2019年接近八个月来的反修例大规模街头运动中，其中一个最血腥和火爆的示威活动，当天警方发射了241发催泪弹、92发橡胶弹、1发布袋弹、10发海绵弹。在晚上维多利亚公园，更有便衣警察乔装年轻黑衣示威者被识破，心虚情怯下向天开真枪实弹。



但当晚太子车站事件却被指是警方暴行最大的污点，国际特赦组织就单独指出，警察在太子站的执法远低于国际标准，其表现突显出成立独立调查委员会的必要。



当晚10时45分，港铁太子站有大批市民滞留。在观塘线往调景岭方向的列车车厢内，有示威者与一名穿蓝色衣服的中年乘客发生争执，之后车上乘客和示威者发生冲突。示威者使用灭火器向列车内施放灭火粉剂，粉末造成列车内白烟弥漫后，现场有人报警，列车随后停驶。港铁到10时53分在站内响起警报，表示发生严重事故，需要关闭车站和要求所有乘客离开。随后有传媒拍摄到示威者即场更衣，到晚上11时，近100名速龙小队成员和防暴警察冲入往中环方向的4号月台和列车，以警棍无差别殴打在场的人士，并向他们喷射胡椒喷雾。多名人士被制服在地并且有人头部流血，事后拘捕63人。警方以车站为“罪案现场”为由，驱赶在场记者，亦不容许站外记者进入月台采访。事后有立法会民主派议员重申事件为“元朗恐袭2.0”。记者事后在现场还拍到地上满布血迹。



太子车站警方施暴迄今已半年，港铁当局仍然拒绝交出当晚的闭路电视录影。也因如此，香港政府占了七成股权以上的港铁被指是港府和警察的帮凶。

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