上海实验室发表全球首个病毒基因排序翌日突遭当局关闭

上海一家实验室的研究专家发表世界首个武汉新病毒基因组序列之后的第二天，突然遭到当局关闭。据南华早报消息报导，上海公共卫生临床中心和复旦大学公共卫生学院张永贞教授带领的团队，1月11日在virologic.org网站上发布了世上第一个新的冠状病毒基因序列，但当局在翌日却以“整改”的理由关闭该实验室。

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根据报道，张永贞的上海团队在1月5日已经发现了有关的基因排序，并已向国家卫健委报告，还建议当局采取适当的措施防止扩散，但团队等到1月11日仍未见国家当局有任何行动才决定公开基因排序。



有拜这次发表的病毒基因排序之赐，世界各地的研究人员公开分享了更多患者的完整病毒基因组序列。目前已有53名患者的完整病毒基因组序列在GISAID（全球共享禽流感数据倡议组织）中共享。



报导引述接近中心的消息人士声称：“上海公共卫生临床中心临时关闭，但没有解释原因，我们曾经四次申报要求重开，但一直都没有得到回覆。”



消息人士又说：“这次关闭对科学家和他们的研究有很大的影响，因为他们正在与时钟竞赛，尽快找到控制这次冠状病毒的方法。”



报导指，受到影响的实验室属于生化保安第三级设施，也是第二最高安全戒备级别，刚刚才在1月5日通过“合格评定国家认可委员会”每年一次的检验。该实验室同时在1月24日获得有关所需的批文，对冠状病毒进行研究。



报导指，下令关闭实验室的是上海市健委。南早曾五次打电话到该单位巡查有关事件，但没有人接听，向上海市健委发出的书面传真，也如毛牛入海。



但事实上，根据大陆传媒报导，在张永贞团队发表了全球首个病毒排序基因之后的第二天，由国家卫生和健康委员会领导的一个小组还在全球共享流感病毒数据库“[全球信息援助组织”中，发布了来自不同患者的另外五个病毒基因组序列。



国家卫健委当时还表示将于世卫组织WHO分享张教授所发表的病毒基因排序。南早指，这个信息后来却透过官方指定的中国科学院武汉病毒研究所向WHO发出。



南早报到指，张永贞的上海团队在1月5日成功为这次武汉病毒排列基因，时间上还早过中国官方宣布在武汉发现不明肺炎两天。张的团队在1月5日同一天亦向国家卫健委报告有关的发现，并且建议在公共场所采取“相关的防御和控制措施”，因为他们样本采集来源的病人，病征都非常严重，而且之前这种病毒在蝙蝠身上发现。



南早指出，张的上海团队觉得当局显然无意就病毒一事对社会大众采取任何行动，于是才决定在1月11日公开发表病毒的基因排序。



在那个时候，中国的人民还被告知武汉从1月3日起已经再无新确诊病例，而且没有明显人传人的迹象。



接近张永贞团队的一个消息来源说：“这并非有关任何个人的荣辱，这是面对一种过去未为人所悉的呼吸道疾病，尤其是春运期间有大幅度的人口移动。”





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