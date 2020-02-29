新冠病毒 一种会引发争执的病毒

本台法广RFI法语记者周六早上发表的一篇法文报导指出，有关新型冠状病毒疫情的信息成为了中国 ̖ 美国和伊朗之间的博弈场。在此予以简介。

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武汉中心医院门前的花束 向李文亮医生致哀 摄于 2020年2月7日 Des bouquets de fleurs en hommage à Li Wenliang devant l'Hôpital central de Wuhan, le 7 février 2020. © STR / AFP 法新社

文章开局指出，人们还记得发出警报的李文亮医生12月30日在一个医科专业人士的群里透露，其在武汉工作的医院出现类似非典症状，而被隔离的病例。人们了解，他之后随即遭到传讯，并被迫发表声明，承认传播谣言，之后因感染病毒发生死亡，在诋毁地方当局的社交网络上被奉为英雄。

在中国，本次疫情的中心，有关新冠病毒的信息仍被看作为是非常的战略。这是指一边要显示国家控制着局势，向全世界通报医疗信息，同时反驳所有相左的质疑。华尔街日报的三名记者因一篇预示疫情影响全球经济的报导而被驱逐出境。

在伊朗，新型冠状病毒的另一大疫区，总统鲁哈尼的表态距离阴谋论的提法不远。遭新冠病毒感染的卫生部副部长，与政府发言人一起在讲台上，咳嗽 ̖ 擦额头，却在做声明想要人们相信一切都在掌控之中。

有如切尔诺贝利核电站的乌云等意外，新冠病毒玩有边境的游戏，有如现在无法控制其蔓延那样，大国试图控制信息。美国也是如此，在痛斥伊朗低估感染患者人数的同时，也未能避免这种缺失。国务卿蓬佩奥在谈论中国的“审查”，呼吁伊朗“说真相”。但同时总统特朗普则在批评媒体，首先是有线电视新闻网，惊慌失措，引起市场恐慌，有造成其经济成就失色的风险。

由于对新型冠状病毒不合理的媒体管理。。。大多数国家如今坐等病毒入侵，再采取措施。。。

以上是对本台RFI法广2020年2月29日周六上网的一篇有关大国控制冠状病毒疫情信息的法文报导简介。

新冠疫情爆发可能促使美联储按特朗普总统意愿降息 The coronavirus outbreak might cause the Federal Reserve to grant President Donald Trump his wish and lower interest rates. © AFP/File 法新社

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