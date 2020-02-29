新冠肺炎 法国急救医生谈再感染

就新型冠状病毒疫情，中国目前情况显示，新的确诊病例开始下降，但最近几天，中国出现了上百桩痊愈患者旧病复发的个案。就此，法国巴黎的一名急救医生在接受本台法广法语记者采访时谈了他的个人看法和建议。

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中国武汉市出现的病毒性肺炎现已被确定为是新型冠状病毒（Coronavirus）感染所致，与非典（萨斯）为同一病毒家族。存档图片 Image d'archive: L'accès aux soins médicaux. - Une épidémie de pneumonie virale frappe actuellement la ville de Wuhan, en Chine. Ce mystérieux coronavirus est de la même famille que SRAS. pixabay.com CCO/DarkoStojanovic

就武汉传出的新型冠状病毒疫情，最近几天，中国出现了上百桩痊愈患者旧病复发的个案。其它国家比如日本也有再次发病的情况。就此，本台法广RFI法语记者Mbengue请巴黎最古老的主宫医院（Hôpital Hôtel-Dieu de Paris）急诊部医生Dr Gérald KIERZE针对新冠病毒痊愈患者再感染问题谈其个人的分析。

“有多种解释，就这种检测再次呈阳性的问题。首先是检测可能不可靠，是假的阳性。第二种情况可能是再次发病的人，遭到了同一病毒的另一病毒株的感染。人们清楚地知道，第一次遭感染后，可以产生免疫力，得到抗体的保护。但遭到另一病毒，或另一病毒株的再次感染，这不是我们抗体和免疫系统可以保护的。第三种情况，还有病毒在组织里处于沉睡中，存在再度发作，再次出现症状的风险。对于那些已出院回家，治疗新型冠状病毒痊愈的人们，也要做预防措施，可以简单地佩戴一个手术口罩，避免病毒的扩散。对那些流鼻涕，发烧，但没有严重症状的人，不论冠状病毒检测是否呈阳性，也都是同样的建议。这是一种普世通用的措施。如同普世通用的预防措施那样，勤洗手，生病时戴口罩。做出正确的反应。最终避免再次感染。”

以上是巴黎主宫医院急诊部医生接受对法广法语记者采访，谈新型冠状病毒痊愈患者再感染问题的个人分析。

据介绍，坐立在法国首都市中心-巴黎圣母院广场左侧的巴黎主宫医院，创立于公元7世纪。这座医院也附属于巴黎大学医学院。

Hôpital Hôtel Dieu, service PASS. © RFI 法广/Pauline Maucort

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