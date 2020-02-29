传染病专家张文宏不认同新冠病毒来自国外

上海市新冠肺炎临床救治专家组组长、复旦大学华山医院感染科主任张文宏，不认同新冠病毒来自外国的说法。他说，如果是外面传到中国来，应该是几个中国城市同时发病。对于“零号病人”，张文宏表示他只认证据。而两家在28日刊出对张文宏采访的官媒网站，今天都看不到了这个采访内容。在网易和谷歌还可搜到…

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对于武汉新冠病毒来自国外的说法，张文宏回答中国日报说，中国只有武汉最先出现了这个新传染病，如果是外面传到中国来，应该是几个中国城市同时发病，而不是有时间先后。他还觉得新冠和流感不会混淆。他说“新冠在CT上有非常特征性的表现，所以我认为很容易可以区分。”



关于可确认疫情来源的“零号病人”，张文宏2月28日表示，“我只认证据”。中国新闻周刊问他：大家说目前还没有找到新冠肺炎“零号病人”，而有报道说新冠肺炎可能早就有了，基因族谱里新冠肺炎病毒有5个家族，中国只有其中一个家族，那么这是不是意味着新冠肺炎病毒并非起源于中国？



张文宏答称：这是一个非常敏感的问题，但我始终坚持一定要有确切的依据。比如说这个病毒来自于哪里，一般来说看两个方面，第一，这个病毒出现的时间点，哪里最先出现的，要追究这个时间的先后；第二，要寻找他在进化树上面的位置，后面基因的进化是在前面的基础上。所以，我认为应该仔细地把这两件事情放在一起来考虑，应该避免在证据不充足的时候随意发布消息。



上海出现确诊病例后，我们课题组对上海的病毒株做了全基因组的测序，我们的结论跟世界卫生组织的那个结论是一致的，上海的病例是从武汉传过来，传过来以后哪怕有第二代也没有出现变异。所以这次在中国大地上，流行的就是这一株。那你今天要问我，世界上有没有其他冠状病毒在流行，出现在哪里？什么时间节点出现，这些数据都要有非常坚实的测序的结果，而且必须在国际上发表。



大家都在苦苦追寻“零号病人”，一说“零号病人”显得非常有戏剧性。这个只是流行病学上的一些证据，事实上还有非常重要的是关于病毒起源的证据是什么？通过全基因组测序，我们发现这个病毒的遗传进化上肯定属于蝙蝠冠状病毒来源，这次这个病毒和蝙蝠携带的冠状病毒就是一家的，因此也引起了部分类似2003年SARS样的临床表现。



既然已经非常清晰它来自于蝙蝠携带的冠状病毒，那蝙蝠是在这个海鲜市场上带到人间，还是在隔壁县里的市场上带到人间，最后又传到这个市场，并在这个市场上暴发，你觉得有意义吗？



我认为随意的猜测是不负责任的，做科普不是这么做的。科普有两种，一种是把真的事情告诉你，另外一种故弄虚玄把你带到沟里面去。所以我个人觉得将来在这方面应该是中国一些极具权威的、大家信得过的一些科研机构，把这个事情给说清楚，我觉得这个是非常关键的，而不是任由这种随意的信息在传播。



否则我作为普通的民众，也会给我造成很多困扰，是不是有什么事情隐瞒着我？关于“零号病人”，到今天为止我不信任何人说的，我只认证据，只认我们自己做出来基因测序的结果。



张文宏的上述判断与钟南山的说法不同。中国卫健委专家钟南山2月27日在广州市官方记者会上表示，“现在国外出现一些情况，疫情首先出现在中国，不一定是发源在中国。”



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