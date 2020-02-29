最近网上流传一篇署名翟鹏霄的长文“到底谁把武汉新冠病毒雪藏了13天？”该文在本周三被封杀，今天又重现。这篇长文以《第一财经》整理的疫情发展时间线梳理出一个事实：一月上半月，武汉疫情被“雪藏”的时间段与湖北和武汉召开两会时间相重叠。

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这篇文章引用《财新》的实地采访展示，武汉当地的一些事实与官方的通报不相符：比如从1月3日到15日这13天，光是确诊的医务人员就有5名。最早一例是1月7日。李文亮医生则在1月12日出现症状住院。武汉一家大型三甲医院的影像科医生告说， “我们所有医院的医生都知道这个事不对头，因为我们看到的情况和现实报出来的情况差太远了。”这位医生说，肺部间质性改变以往非常少见，他所在的科室每次遇到相关影像，甚至会引起科室内的学习讨论。但在1月15日，他所在医院的发热门诊一天就能发现50个此类病变。



在这样明显人传人的现象面前，为什么有关部门和专家却一直对外宣称“没有发现明显人传人证据”？为什么在15天的时间里，武汉卫健委的病例通报为零？该文指出，疫情“沉寂”的十多天，刚好跟武汉市、湖北省“两会”的召开时间一致。



该文还透露：第一份提出“人传人”的报告，即不来自武汉，也不来自国家卫健委，而是来自香港大学微生物学教授袁国勇。他带领团队1月15日在港大深圳医院确诊一家6人感染病例，其中5人近期到过武汉，将病毒传给另一人。这个 “人传人”的例子被袁国勇用书面形式，发送给中国疾控中心CDC主任高福和广东省CDC，提示人传人和无症状感染的风险。3天后，钟南山院士1月18日到访武汉，袁国勇一同到达。1月19日钟南山结束武汉考察，对外发出“人传人”警告。



该文作者翟鹏霄说，我们不知道，如果没有这份来自武汉之外的报告，钟南山院士是否会在18日来武汉，医护人员感染的消息要等到什么时候才会公众宣布。



李文亮医生是8位“造谣者”之一。…在他生命的最后几周里，一步一步地提示着我们错过的每一个机会，每一个节点：12月30日，武汉错过了他的“哨音”。1月12日，当他重症入院的时候，正在调研的专家“错过”了他的病例。那个时候，没有人知道，一位医生正谈在ICU病床上，心里在想：“通报怎么还在说没有人传人，没有医护感染。”



而武汉的多数医生，尽管接诊越来越多的类似病人，看到不寻常的肺部病毒感染和明显人传人的迹象，却不敢公开发声音，因为他们“怕被警方传唤。”



这篇长文本周三被删掉后，今天在微信花儿财经上可以看到。

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