崔永元民调 : 多数认为“病毒系人造 因疏忽泄漏”

中国知名主持人崔永元2月28日在推特做民调，请大家判断这个武汉新冠病毒是什么。提供4个选项：1，“天然病毒自然传播；2，天然病毒疏忽泄露；3，人造病毒疏忽泄露，4，人造病毒恶意传播。

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一天时间，便有9968人回答。到目前为止，回答认同“人造病毒，疏忽泄露”者占51.1%。认为“人造病毒，恶意传播”者占23.8%；认为“天然病毒疏忽泄露”的占13%，认为“天然病毒自然传播”的人最少，占比12%。



上述结果可见，武汉新冠病毒来自实验室的阴谋论远未消除。有评论指出，要澄清此事，追究真相，须有一个公正可信的强有力第三方独立调查。追究真相不仅为了武汉，湖北，中国，世界在这场疫情中死去的人，也为活下来的人能更加安全的生活下去。



中国卫健委今天2月29日宣布新冠疫情最新报告显示，在2月28日的24小时当中，中国内地新增死亡病例47例（湖北45例，北京1例，河南1例），新增确诊病例427例，新增疑似病例248例。据中国武汉作家方方咨询医生朋友获悉，疑似病例中有大约80-90%都会转成确诊病例。自疫情爆发以来，中国内地累计感染病例为79251例，累计死亡病例为2835例。



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