意大利新冠肺炎确诊破千 增至29人死亡

意大利新冠病毒肺炎疫情恶化，意大利民事保护部门周六宣布，确诊病例突破1000宗，死亡总数增至29人。

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法新社援引意大利民事保护部门周六宣布，自一周前，新冠病毒肺炎疫情开始以来，累计有1128人确诊感染新冠病毒，而这个数字在周五为888人。民事保护部门负责人博莱里（Borrelli)表示，感染者中百分之52%的人没有明显症状，在家隔离。而在506名住院病患中，105人接受重症治疗。 截至周六，全意大利确诊个案累计1128宗，在过去24小时，又增加8人不治，累计29人死亡。



意大利卫生部门表示，自周五确诊的患者，应是在本月21日封闭北部11个城镇前已受感染。 意大利一周内进行了一万8500宗新冠病毒检测，这个数字远远高于其他欧洲国家。有关部门希望通过大量检测查出新冠病毒何时以及通关何种途径传入意大利。 意大利疫情较为严重的分别是意北部的伦巴第大区和东北部的威尼托大区，这两个大区的11个城镇实施隔离措施，约5万人受影响。



当地官员表示，该地区新冠疫情仍处于爆发阶段，当地要求政府延长一周关闭学校及各公共设施等措施的实施。



另外，意大利财政部表示，政府会向国会寻求提高预算，以便应对日益严重的新型肺炎危机及受严重影响的经济状况。 意大利酒店业联会表示，美国发出旅游警示，呼吁国民避免到意大利的不必要行程，此举对意大利旅游业构成严重影响；而其他国家虽然只呼吁本国公民不要去疫情严重的意大利北部，但对该国的旅游业也造成一定损害。

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