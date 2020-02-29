新冠病毒：德国紧缩对入境旅客的健康检疫

新冠病毒继续在德国扩散。周六傍晚，德国已确诊有79起新冠病毒患者。德国政府紧缩了对入境旅客的健康检疫，并建议取消千人以上的大型活动。

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据德国广播电台报道，新冠病毒在德国蔓延。近日来，确诊受感染者快速增加到79人。最早的第一批患者为16人，他们都已痊愈出院。

目前感染最严重的是北威州。引发多人感染的显然是来自海因斯堡的一对已受感染夫妇参加了狂欢节。海因斯堡地区现确诊有四位儿童也受到感染。这些孩子的状况基本良好，顶多只有轻微的感冒症状。该州其它城市还出现了学校老师和员工被感染的情况。为此，有些托儿所和学校暂时关闭。

除了北威州和巴符州感染情况最严重外，巴州、莱普州、黑森州、汉堡州以及石荷州也都出现了新冠病毒患者。尽管感染人数不断上升，但柏林罗伯特科赫研究所的专家认为德国没有太大风险。但德国政府成立了新冠病毒危机小组，出台了更严格的入境健康检疫规定。

德国联邦卫生部长施潘（Jens Spahn ）表示，德国正处于疫情开始阶段。由德国联邦内政部和卫生部联合组成的新冠病毒危机小组决定采取进一步的防疫措施，加强边境预防。乘坐飞机和轮船从韩国日本意大利和伊朗入境德国的所有乘客现在都要申报健康状况，先前只有来自中国的乘客要遵守这一规定。火车公司则必须将有病症的乘客上报。

危机小组还建议取消大型活动尤其是国际展会。德国柏林国际旅游贸易博览会于周五晚上宣布取消展会，原因是满足不了卫生部门提出的高要求。展会原定于周三在柏林开幕，是全球最大的旅游博览会。另外，健身博览会也已取消。

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