林郑政府学样新加坡主要官员减薪一个月安抚民怨

为消除民怨，香港特区政府28日傍晚宣布行政长官及所有政治任命官员，将一个月薪酬捐给公益金，以展示团队与巿民同心抗疫及共渡时艰；行政会议非官守议员亦会将一个月酬金，捐予慈善团体，整个问责班子连同行会合共捐出逾一千万元。

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较早时，新加坡副总理王瑞杰宣布，为落实政府与民众共度时艰的决心，政府决定全体阁员减薪一个月。



港府今次决定所有高官将一个月薪水捐给慈善机关，似乎是为了平息公务员的不满情绪。根据NOW电视新闻报道，林郑月娥早前决定3月2日公务员全面复工，又拒绝向公务员提供口罩，她在开会时还吐出一句“公务员返工都要着衫（上班也要穿衣服）”，因此他们的口罩不可以由政府提供。此说被披露之后，激起公务员反弹，职工盟公务员工会委员会发表声明，指根据《职业安全及健康条例》，雇主有责任为雇员在工作地点，提供安全及健康的保障，因此政府是有责任向所有政府雇员提供足够口罩，作工作时使用，委员会发言人陈昭伟批评林郑违反法例。



由于澳门已经决定下周一全面复工，香港公务员全面复工遂成为政治课题，林郑坚持不向公务员派发口罩的“公务员上班也要穿衣服”立场，今日（28日）已有明显软化。首先是公务员事务局局长罗智光表示，如果复工公务员的“工作环境人多挤迫，有需要时政府会提供口罩，个别情况，政府会体谅作出安排”。



此外，林郑政府有样学样新加坡政府，所有问责官员都减薪一个月，并将该月薪水统统捐给香港公益金，企图安抚民情。



新加坡副总理兼财政部长王瑞杰今天（28日）表示，总统、所有内阁官员和政务官将减薪一个月，与民众共体时艰。王瑞杰在国会年度预算辩论会中宣布，总理等全体内阁成员减薪一个月，总统哈莉玛亦会包括在内；国会议员亦削减一个月津贴；资深公务员减薪半个月。



王瑞杰还特别感谢前线医护人员，表现了杰出的勇气及奉献精神，因此将向他们发放约 1 个月的薪金作为特别奖金，亦会向公共卫生诊所发放拨款，支持他们照顾确诊病人。



香港高官薪水之高，已经是全球皆知，特首薪水与美国总统肯称并驾齐车，而且犹有过之。现时行政长官的月薪为416500元（港币，下同），政务司司长为371550元，财政司司长为359000元，律政司司长为346850元；局长一律335100元，特首办主任为335100。单是特首、三位司长以及十三名局长的一个月薪金，合共超过585万元。上述的薪酬还未计算其他的津贴，例如特首和三司的官邸以及佣工开支。



当今美国总统的年薪是40万元（美金，下同），另外每年开销津贴是5万元、10万元旅游开销以及1.9万元的酬酢开销。换言之，特朗普上述每年薪俸加津贴是57万美元，折算大概是444万元港币。林郑光是一年的薪俸就已经接近500万元港币了。



香港高官薪水高企，据称是因为“高薪养廉”的概念。但从回归之后港府高官的表现而言，高薪不但不能养廉，而且难以养贤。





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