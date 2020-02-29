法国确诊过百 感染程度仅次意大利 禁止大型集会

法国卫生部二号人物、卫生事务总干事萨洛蒙周六宣布，已有100人被确诊感染新冠病毒，其中86人住院，9人症状严重。死亡病例继续维持在两例，12人治愈。法国由此成为继意大利之后确诊第二多的欧洲国家。

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萨勒曼指出，仅在瓦兹省(Oise)就出现36例，瓦兹省位于法国北方，传染最为严重，目前已知的最早两例病例就是在那里发现，其中一位是该省中学教师，不治死亡，另外一位还在抢救之中。两人有一个共同特征，就是在未查清是新冠病毒以前的二月初已经患病。萨勒曼表示，现在正在调查两人之前可能存在的一位“零号病人”。

法国最早死于新冠病毒的一例是一位来自武汉探亲的中国老人。

法国零号病人

萨勒曼说，两位患者中其中一位与一位在克鲁尔(Creil)机场工作的女性朋友有经常性接触。

法国世界报周六得到的内部消息称，现在还没有确定瓦兹省的一起病例与克鲁尔军用机场另一起病例之间的关系。但有一点值得注意，该机场参与了两次前往中国武汉接回法国侨民的行动。截至目前，参与撤侨行动的机组人员未发现任何病例，法国当局仍在全力寻找零号病人，以此确定该省最早是如何遭到新冠病毒侵袭的。

法国疫情发展快速，当日上午，法国卫生部长韦兰还表示，已确诊病例73例。

戴高乐机场成为关注重点

每天迎来送往无数游客的巴黎远郊戴高乐机场现在也成为关注重点。根据世界报消息，该机场与奥利机场以及布尔日机场同属于巴黎机场，共有9万名工作人员，周四已查明其中一人呈现阳性。但此患者并不属于巴黎机场职工，他在一个外面的企业工作，被他的企业派到戴高乐机场工作总共不超过三次。

据指出，他是在结束戴高乐机场工作几周之后才确诊感染新冠病毒的，因此，巴黎机场警察局长认为此例并不构成对机场其他工作人员的传染。

预防措施

为对抗疫情蔓延，法国政府决定，禁止在瓦兹省所有群聚性活动，劝告当地居民减少外出，尽可能在家工作。在全法国境内禁止5000人以上人群集会。周日举行的半马拉松比赛也已取消，预估将有4万人参加。法国农业博览会最后一日的活动取消，但是周末的甲级足球赛照常举行。

不过，法国政府目前还没有取消3月15至22日举行的市政选举的计划。

法国卫生机构还建议大家见面时不要握手，日常的贴面礼戒用。

不过，卫生部长表示，既然病毒已在法国蔓延，已不存在将从疫区返回的人隔离的理由，法国的警戒级别目前已升至橙色级别。由此，从意大利感染严重的两个地区的学生现在即可返校上学。

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