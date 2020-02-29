美国宣布首宗新型肺炎死亡个案 特朗普呼吁媒体不要助长恐慌

美国周六宣布，一名华盛顿州50多岁的妇女感染新冠病毒肺炎后不治死亡。这是美国首宗新型肺炎死亡个案，美国目前确诊感染人数有限。特朗普呼吁媒体不要助长恐慌情绪。另外厄瓜多尔首现新型肺炎个案。

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美国总统特朗普在周六的记者会上表示，死者是一名50多岁的女子，美国本土至今有22人确诊感染新冠病毒，其中4人重症，15人治愈或病情好转。特朗普表示，可能有更多感染个案，但“没有任何理由恐慌”。



特朗普说，他周一将在白宫会见大型药厂负责人，讨论治疗方法及研发疫苗。特朗普说，自新冠疫情开始以来，美国采取了预防病毒最积极的措施。 特朗普并强调政府已经做好准备，他呼吁传媒、政客及所有人不要做任何事去引起恐慌。特朗普认为，健康的人应该能够完全康复。



美国政府周六宣布加强防疫措施，禁止14天内到过伊朗的外国人入境，并呼吁民众避免前往意大利及韩国疫情重灾区。



此外，拉美又一国家失守，厄瓜多证实武汉肺炎确诊首例，成为继巴西，墨西哥之后第三个拉美国家出现病例。 厄瓜多公共卫生部长安德拉穆尼奥（Catalina Andramuño）表示，患者是旅居西班牙的年长厄瓜多女性，她2月14日从马德里搭乘直飞班机返抵厄瓜多时，未出现任何症状，但不久后身体不适并前往医院就诊，被诊断出感染新冠病毒。



巴西卫生部26日宣布，境内出现首例新冠肺炎确诊病例，患者是一名曾赴义大利的61岁男性，这也是拉丁美洲首起新冠肺炎确诊病例。其后墨西哥28日宣布，境内出现首起武汉肺炎确诊例。

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