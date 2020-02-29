美国政府将启用《国防生产法》增产口罩防护服应对新冠病毒蔓延

一旦新冠病毒蔓延，美国需求3亿个N95口罩，但美国目前只有N95口罩3000万个。特朗普政府表示，将启用《国防生产法》的特殊权力，迅速增加国内制造口罩和防护衣的产量，对抗新冠病毒疫情。

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美国国会在1950年韩战爆发时通过《国防生产法》（Defense Production Act），动用此法表明美国政府应对新冠病毒疫情行动升级。《国防生产法》让总统有权以国家安全为由，扩大工业生产关键原料或产品。

2019年新冠状病毒疫情在中国爆发，目前蔓延到40多个国家和地区，包括美国。美国卫生官员告诉国人，要为疫情在美国大面积蔓延做好准备。

新冠病毒使寻求在11月3日总统大选中赢得连任的特朗普面临压力，他的政府因应疫情行动迟缓遭到民主党批评。

美国卫生与公共服务部（HHS）部长阿查尔（Alex Azar）告诉国会议员，美国必须储备约3亿个N95口罩给医护人员以抗疫情；阿查尔作证说，美国目前仅3000万个口罩可用。

美国最大口罩制造业商为3M公司（3M Co.）和汉威联合公司（Honeywell International Inc.）。早在十多年前，在“经济全球化”的浪潮中，这两家公司已经将国内生产口罩的工厂几乎全部迁移到中国。阿查尔在国会听证会上表示，中国控制与口罩有关的“许多原料以及生产能力”。国土安全部官员告诉媒体：“口罩与防护用品很少在美国制造，我们靠国内能力生产，可能会遇到困难。”白宫经济顾问纳瓦罗表示：将要求至少四间口罩工厂从中国迁回美国。

白宫官员证实，政府已在研究动用《国防生产法》促进新冠病毒防护具的生产。

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