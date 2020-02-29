蒙古总统中国回去就隔离了 日本对是否接待习近平踌躇不决

蒙古总统巴特图勒嘎在北京与中国国家主席习近平会面，送了中国3万只羊。27日一返国，他和随行就立即被隔离了，需要观察14天。中国总理李克强特意致电对总统健康表达关切。现在有点为难的倒是日本政府，习近平访日如期还是延后？

广告 继续浏览后续



中方媒体报道强调，安倍首相欢迎习近平如期到访，而且，中国国务委员杨洁篪到访日本，开始为习近平访日铺路，杨洁篪28日与日本首相安倍晋三见面表示，愿为习近平访日沟通准备。日本外相茂木敏春28日与杨洁篪会面时，也表示“现阶段习近平作为国宾访日计划不变”。



可是知道内幕的日本媒体报道的情况很不一样。日本共同社中文网报道，对习近平访日，日本首相安倍晋三倾向咽喉。为什么，据指一方面以保守派为中心的访日反对论扩大，另一方面也是日中两国各自忙于处理新冠病毒疫情，也会习近平访日与否蒙上一层浓厚的阴影。



分析日本媒体的报道，似乎应由中方主动提出习近平延后访日最好。共同社报道，28日，记者问与安倍亲近的外务省官员，不由日方提出咽喉习近平访日的立场是否不变，该名官员回应表示“有说过那样的话吗？”，此话被解读为日本政府有可能会修正方向，发出有关延后的某种信息。



报道中引述日本政府相关人士称，一直是由日方承诺要求习近平作为国宾来访，“如果拒绝有失礼节”。



28日，安倍晋三与杨洁篪举行会谈，日方政府消息人士透出消息令人困惑，“习近平访日近在跟前，但与两国领导人将公布的重要文件相关的讨论尚未进行，中方应该也很清楚这点。”



根据日本共同社报道，安倍晋三与杨洁篪会谈时强调“为了取得充分成果，必须精心准备”，委婉地为习近平访日设下条件。



日本政府全力应对疫情应是一个很重要的因素，但共同社也指出，反复强调极为重视习近平到访的日本政府立场出现动摇，背后原因在于日本国内反对论扩大超乎想象带来的焦虑。去年11月提交不欢迎习近平访日决议的自民党保守派国会议员联盟“守护日本尊严与国家利益之会”，本月14日再次到首相官邸递交反对声明。另外，在野党国民民主党主席玉木雄一郎也担心习近平访日是否会发出错误的信息。



不过，根据新华社电报道，杨洁篪会见日本首相安倍晋三时强调习近平对日本的国是访问意义重大，杨洁篪还表示中国坚定支持日本举办东京奥运。



关于中国泛滥的新冠疫情，杨洁篪强调，现已在习近平亲自指挥部署下，抗击疫情取得明显成效。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅