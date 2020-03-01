中国最严厉网络审查标准出台 明天只剩下好消息了？

新冠疫情还没有控制，中国『网络信心内容生态治理规定』3月1日起正式施行了。北京当局称这是为了营造良好网络生态，维护国家安全和公共利益，但其严厉的规定被视为是为进一步打击，限制，全面控制网络信息提供依据。

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网上已有网民惊呼：“明天起，不能翻墙了。网络大屠杀正式开始了!”

还有人发推说：“二月还剩下最后一天，三月一号开始，互联网新规就要正式实施了；好消息是以后每天都是好消息，坏消息是以后你很难再看到坏消息了，欢呼吧，同胞们!”|



有网民评论，这么冠冕堂皇的规定，无非就是给他们多几个冠冕堂皇的抓人的理由。



该规定意图从根本上铲除对当局不利的信息，采取对“制作、复制、发布”采取三管齐下、连锁控制的方式，严密监督对当局不利的信息，而且还采用连环锁的方式，把信息生产者，网络信息服务平台，信息使用者三方绑在一起，互为制约，控制、监督。



按照这一严厉的规定，什么才是健康的信息呢？该审查标准毫不掩饰地表示：鼓励网络信息内容生产者制作、复制、发布含有宣传习近平思想，宣传中共理论路线方针政策和中共重大决策部署，弘扬社会主义价值观，有助于提高中华文化国际影响力的内容。等等，



有人分析，其实这是当局鼓励网络平台或者作为制作网络信息的个人，从某种意义上讲，承担中共路线政策宣传员的工作。而对于稍微与党的路线、方针，政策不合的信息，则予以控制，清除，甚至会“依法制裁”。



比如第六条明确规定网络信息内容生产者不得制作、复制、发布“危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一”以及“损害国家荣誉和利用”等内容的“违法信息”。不能丑化英雄烈士事迹，不能“散布谣言”等等。



煽颠罪在中国曾广泛用于政治异议人士，人权斗士，维权律师头上，至于“散步谣言”更是一个随时可以乱扣的罪名，武汉疫情刚爆发时，武汉医生李文亮向外界披露病毒信息，让朋友圈当心，他和其余几名医生都被当作“传谣者”抓去“训诫”，李文亮死后，中国社会舆情汹涌，普遍认为言论不自由是造成武汉疫情严重扩散的最重要因素。当局一切为了维稳，封锁信息，或者大事化小，结果让疫情发展到失控的地步。



第七条还规定信息内容生产者防范和抵制制作、复制、发布各种“不良信息”，包括“使用夸张标题”的，“炒作绯闻丑闻的”，“不当评述自然灾害、重大事故的”，“带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想的”等等。



中国那面已经进入三月一号，一些能翻墙的网民初步体会是，“我还能翻，有本事砍断海底电缆。” 但更多的网民很担心，当局正在建构一个更加无所不包的大网，筛选、清除、封锁、屏蔽信息。



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