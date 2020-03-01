新冠病毒 法国卫生部疫情发布会

FRANCE; CHINE _Enrobé Nicolas 20200301 Desk 1 jour Coronavirus Enr C10 France Son DG Santé SALOMON recueillis par RFI français Aram
“至周六18点，全法境内有100个病例。12人痊愈，两人病亡， 其中一人是中国游客，另一人是60省（Oise）的一名教师，在巴黎13区的指定医院去世(L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière)。86位住院的患者中，9人病情严重。这一情况与在60省发现的一个重要发病群体有关。通过对第15号病人和第17号病人这两个病例的调查，结果发现这一发病群体已有37个病例，比之前的确诊人数多了18个，他们是因工作联系或家庭接触而遭感染的。此外，还有另一个发病群体，位于74省（Haute-Savoie）， 和当地的滑雪场无关。是在临近当地省府Anncecy的一座小镇Balme。这个发病群体现有9名患者，比上一次通报时多出了3人。目前60省有多个发病群体，那里的传播渠道，大多数病例有解释。但调查仍在进行之中。我借此感谢医务工作者和调查人员，他们夜以继日的勤奋工作。”