新冠病毒 法国卫生部疫情发布会

针对新冠病毒目前在法国的流行情况，本台法语记者出席了周六晚在法国卫生部召开的疫情通报新闻发布会。

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法国总统马克龙主持应对新冠病毒疫情的特别会议 2020年2月29日 周六 Les mesures ont été décidées lors d'un Conseil de défense et un Conseil des ministres exceptionnels, présidés par Emmanuel Macron, le 29 février 2020. © Jean-Claude Coutausse/Pool via REUTERS 路透社

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就新型冠状病毒入侵法国的最新发展情况，昨天2020年2月29日周六晚前往法国卫生部参加新闻发布会的本台法广RFI法语特派记者Aram传回了法国卫生部高官 ̖ 负责健康事务总长Jérôme SALOMON向媒体做疫情通报的发言录音片段：

“至周六18点，全法境内有100个病例。12人痊愈，两人病亡， 其中一人是中国游客，另一人是60省（Oise）的一名教师，在巴黎13区的指定医院去世(L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière)。86位住院的患者中，9人病情严重。这一情况与在60省发现的一个重要发病群体有关。通过对第15号病人和第17号病人这两个病例的调查，结果发现这一发病群体已有37个病例，比之前的确诊人数多了18个，他们是因工作联系或家庭接触而遭感染的。此外，还有另一个发病群体，位于74省（Haute-Savoie）， 和当地的滑雪场无关。是在临近当地省府Anncecy的一座小镇Balme。这个发病群体现有9名患者，比上一次通报时多出了3人。目前60省有多个发病群体，那里的传播渠道，大多数病例有解释。但调查仍在进行之中。我借此感谢医务工作者和调查人员，他们夜以继日的勤奋工作。”

以上是本台法广RFI法语特派记者周六晚在出席了法国卫生部新闻发布会后传回，有关新冠病毒在法国流行情况的现场录音片段。

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