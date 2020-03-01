『大国战疫』突然下架了？『总书记来过我的家』还在连载

武汉还在水深火热，北京为庆祝胜利做铺垫的『大国战“疫”』好像突然“下架了”，真的？人民日报却在继续刊载『习近平来到我们家』，有自称武汉网民的质疑，“别说来到我们家了，就到我们武汉看看行吗？”

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『大国战疫』是一部长达200多万字的“巨著”，歌颂“习近平总书记作为大国领袖的为民情怀，使命担当，战略远见和卓越领导力”，但是还等不到疫情终结，就要隆重推出习近平亲自指挥亲自部署的丰功伟绩，引起许多中国人的强烈反感。



有人质疑：“何谈胜利，几千人死去，全中国陷入恐惧，错误还没有追究，责任还没有厘清，甩锅大赛刚刚开始，就自吹自擂起来了。”



一些中国媒体还在武汉尽力调查 ，『财新』『财经』等媒体刨根问底，提出许多疑问，新冠病毒到底是什么时候发现人传人的？为什么传播到如此地步？为什么一级一级的当权者明明知道疫情存在，却不及早上报？为什么中国国家疾控中心派出的两批专家小组得不到真实情况，为什么我们的专家心中有疑问，却在官员面前不敢提问？



在大家知道习近平早就知道武汉疫情之后，社交网络上的不少质疑更尖锐，习近平承认他在1月7号就已经主持中央政治局常委会议研究应对疫情，但是，他在那次会上说了什么，为什么没有只言片语流露？为什么他既然已经知道，还要拖到1月20号才做一个简单的批示？为什么春节前夕团拜，居然一字不提武汉疫情？那么长时间按兵不动，直到武汉疫情越来越严重，死人越来越多，全国老百姓恐慌，他才开始”亲自指挥亲自部署“了？而且连大年初一以后他主持召开的每一次会议都要历数一遍，这是为了揽功吗？



一位网民评论：“医院里还有数不清的新冠肺炎病患者，几千冤魂还在武汉上空郁结，学生还不能上课，你们就开始举办盛大庆功宴了？庆功宴上血红血红的人血馒头，你们下得了口吗？”



也许种种批评的声音传到了中南海，也许这部书与中国正在发生现实对比起来多么荒谬，不少推友发现『大国战疫』已”下架了“。他们从京东、淘宝、苏宁等主要营销商以及一些书店那里去查询，得到的回答几乎是相同的。中信书店的回答是“暂无报价”，京东物流的回答是”抱歉! 暂无相关商品“。或者是”该商品已下架“。到百度搜索，也回答说找不到您要找的相关商品。



难道真的下架了？为什么？有人分析此书突然下架，原因比较复杂，可能在防疫期间印刷、物流和推广等配套的资源调配跟不上，加之以反响不理想，有翻车可能，所以决定延后放行，但绝不是放弃，“放弃不可能，还要不要亮剑？要不要伟大斗争？“



但有人则不认为有物流的问题，这个问题对于歌颂习近平的伟大来说简直就不是一个事。还有人认为，也可能太低级红，让人觉得恶心了。



学者荣剑评论：大国战疫果然下架了，用老百姓的话说，这回马屁拍到马蹄上了!不过，有网民警告，别高兴得太早，还会死灰复燃的。



与『大国战疫』类似的， 是『人民日报』系列宣传报道『总书记来过我的家』，感觉与现实更脱节。



『总书记来过我的家』 好啊 为什么不去武汉？



中共中央机关报『人民日报』1月初开始，不定期在头版重要位置刊载『总书记来过我的家』系列宣传文章，最新一篇『总书记来过我的家 好日子又上新台阶』刊载在『人民日报』3月1日头版。文章记叙农民尤桂兰见习近平的经历：”22岁那年进京受到毛泽东主席接见，82岁又在自家见到习近平总书记，尤桂兰常说自己这辈子‘值’。总书记来时，家里150亩地，一条渔船，一年收入有8万元，日子过得像蜜一样甜“



最新一篇是3月2日刊出的『总书记来过我的家 美好家园乐融融』，说的是习近平去年7月15日在内蒙古赤峰市马鞍山村考察，进到四世同堂的村民张国利家”“问寒问暖”，“总书记说，新中国成立70年来，老百姓生活芝麻开花节节高。”



『人民日报』的目的是要宣传一个亲民、英明的领袖形象，本台香港特约记者甄树基报道，人民日报头版有些时候甚至对武汉爆发的疫情只字不提，也要为歌颂习近平的『总书记来过我的家』系列宣传文章腾出显眼位置。



的确，『总书记来过我的家』连续发表的这一阶段正是从当局隐瞒疫情，到疫情全面爆发，武汉人到现在还没有摆脱苦难的阶段，但文章散发的气息丝毫跟人民正在感受的无关。



有网友评论，“疫情还没有过去，武汉人更是水深火热，『总书记来过我们家』让人看着刺眼，远离现实，总书记真的那么好？为什么不去武汉看看？他害怕什么？”



有人问，“宣传部是不是搞错了时间？”



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