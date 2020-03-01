希腊将边境警戒提升到“最高级别” 一天内阻挡近万名试图进入希腊的移民

希腊周日将边境警戒提升到“最高级别”，24小时内阻挡近万名试图跨域土耳其边境进入希腊的移民。希腊总理米佐塔基斯周日晚召开紧急危机会议，希腊称，面临国家安全巨大威胁。

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法新社消息，希腊总理米佐塔基斯在周日晚召集紧急会议后表示，希腊将边境警戒提升到“最高级别”，全力阻止来自土耳其的移民。政府发言人贝特萨斯则表示，希腊zheng面临巨大的国家安全威胁。



面对蜂拥到土耳其希腊边境的移民，希腊政府决定，加强东北部海上及陆地边防巡逻军力。总理米佐塔基斯表示，所有避难申请都将被搁置。



在土耳其开放边界，让移民有机会挺进欧洲后，希腊政府消息人士周日表示，过去24小时内，希腊已阻挡近1万名试图跨越土耳 其边界进入希腊的移民。



一名政府消息人士说，周六上午6时起至周日上午6时止，当局在埃夫罗斯（Evros）地区已阻止9972人非法入境。毗邻土耳其的埃夫罗斯地区位于希腊东北部。



法新社记者指出，周日上午至少有2000人从伊斯坦布尔抵达土耳其边境，其中包括妇孺。这群人步行穿越原野，朝帕札库勒（Pazarkule）边界关卡走去。人群中有阿富汗人、叙利亚人和伊拉克人等。



路透社记者也报道，周日另有数十人分别搭乘3艘小艇，朝希腊莱斯沃斯岛前进。还有成群移民在希腊北部边界城镇卡斯塔尼斯，涉水渡过土耳其和希腊边界的河流。 在卡斯塔尼斯，希腊镇暴警察周末动用催泪瓦斯驱赶在土耳其一侧要求进入希腊的数百名移民。



土耳其已表示不会再限制境内数十万移民朝欧洲前进。消息一出，移民几乎是立即赶往土耳其和欧盟会员国希腊的交界处。



据国际移民组织称，目前希土边界上共有1万3000人。 希腊方面指责土耳其主动引导移民。希腊国防部副部长斯特法尼斯表示，土耳其不仅不阻止移民，还提供协助。 欧洲国际边界管理署周日表示，欧盟与土耳其的边境正处于“高度警戒”状态，管理署将对希腊展开支援。

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